El factor clave e inesperado que puede invalidar la Verificación Técnica Vehicular
La VTV es obligatoria para transitar dentro de todo el territorio nacional. En caso de no tenerla, es motivo de sanción económica. Los detalles en la nota.
La Verificación Técnica Vehicular(VTV), multas de tránsito y el seguro son documentos clave que aseguran el correcto manejo y funcionamiento del coche, con el objetivo de reducir los accidentes viales. Por este motivo, es clave que cada conductor cuente con estos trámites para no sufrir consecuencias económicas adversas.
Por ejemplo, la VTV inspecciona diferentes componentes clave del coche, como luces, neumáticos, frenos y parabrisas. En caso de fallas, este trámite no será aprobado, lo que obliga a cada conductor a reparar los problemas y volver a presentarse.
El requisito clave para la VTV
Un punto clave para aprobar la VTV es que la bocina funcione correctamente. Este elemento, integrado al volante, resulta esencial para advertir a peatones y conductores y así evitar incidentes en la vía.
Durante la inspección en los talleres autorizados, se pide al automovilista que la accione para comprobar que el sonido sea claro y con la intensidad adecuada. Si no emite ruido o se escucha demasiado bajo, el vehículo no supera la revisión.
Qué documentación se necesita
Para poder realizar la VTV, el conductor primero debe solicitar un turno a través del sitio oficial. Una vez asignado el día y la hora, es obligatorio presentarse con la documentación necesaria para comenzar con el chequeo:
- DNI del titular o de la persona que presente el vehículo.
- Cédula verde o cédula azul vigente.
- Comprobante del seguro obligatorio.
- Título del automotor (solo en la primera verificación).
- Comprobante del turno obtenido de manera online.
Como bien vimos, la VTV tiene como objetivo garantizar que los vehículos circulen en condiciones mecánicas óptimas para prevenir accidentes y victimas fatales. Por este motivo, transitar sin este trámite puede derivar en multas económicas severas y hasta la retención del coche.
