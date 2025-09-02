El factor clave e inesperado que puede invalidar la Verificación Técnica Vehicular

Qué documentación se necesita

Para poder realizar la VTV, el conductor primero debe solicitar un turno a través del sitio oficial. Una vez asignado el día y la hora, es obligatorio presentarse con la documentación necesaria para comenzar con el chequeo:

DNI del titular o de la persona que presente el vehículo.

Cédula verde o cédula azul vigente.

Comprobante del seguro obligatorio.

Título del automotor (solo en la primera verificación).

Comprobante del turno obtenido de manera online.

Como bien vimos, la VTV tiene como objetivo garantizar que los vehículos circulen en condiciones mecánicas óptimas para prevenir accidentes y victimas fatales. Por este motivo, transitar sin este trámite puede derivar en multas económicas severas y hasta la retención del coche.