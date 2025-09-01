Novedad en la VTV: el 50% de descuento que pocos pueden aprovechar
Este trámite es fundamental en todo el país y busca reducir los accidentes viales. Los detalles en la nota.
La Verificación Técnica Vehicular (VTV) es uno de los trámites más importantes que debe presentar cada conductor. Por este motivo, cada conductor debe realizar esta inspección durante un tiempo determinado y en talleres autorizados, donde se busca asegurar un correcto funcionamiento de cada vehículo para mejorar el tránsito y reducir los accidentes viales.
Si bien cada individuo debe abonar el total del trámite, durante los últimos días se conoció que un grupo de beneficiarios podrá acceder a un descuento del 50%. Este descuento se presenta como una gran alivio para el bolsillo de algunos conductores. A continuación, todos los detalles.
Quiénes pueden pagar la VTV al 50%
El beneficio está dirigido a jubilados y pensionados con ingresos bajos en la Provincia de Buenos Aires. Para acceder, no deben superar el equivalente a dos salarios mínimos ($322.000). Sin embargo, deben presentar estos documentos para solicitar el descuento del 50%:
- El último recibo de haberes.
- Acreditar la titularidad del vehículo.
- Constancia de vigencia de la VTV.
Cuánto sale la VTV en provincia de Buenos Aires
En la provincia de Buenos Aires, las tarifas para la verificación técnica vehicular son las siguientes:
- Autos particulares: $79.640,87
- Motos: $31.856,35
- Vehículos de más de 2.500 kg: $143.353,57
- Remolques, semirremolques y acoplados de hasta 2.500 kg: $47.784,52
- Remolques de más de 2.500 kg: $71.676,79
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario