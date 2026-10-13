Laferrere: discutían por un supuesto engaño amoroso y uno le clavó una llave en la cara al otro
Un adolescente de 17 años terminó en el hospital y tuvo que ser operado. El sospechoso, de 23 años, fue detenido.
Una pelea entre dos jóvenes terminó con un adolescente de 17 años herido de gravedad en una plaza de Laferrere, partido de La Matanza. Cuando la Policía Bonaerense llegó al lugar, encontró al chico tendido entre un charco de sangre y con una llave clavada debajo del pómulo izquierdo.
El brutal episodio ocurrió el sábado por la noche en la plaza Ejército de Los Andes de la mencionada localidad bonaerense. Al momento de la llegada de los efectivos policiales, el adolescente estaba acompañado por su hermano, quien permaneció junto a él durante los primeros momentos posteriores al ataque.
Una vez trasladado gravemente herido al Hospital Simplemente Evita, la víctima pudo aportar información clave para identificar al presunto agresor.
El origen de la violenta pelea en Laferrere
El motivo del enfrentamiento habría sido un conflicto sentimental. Según fuentes del caso, el adolescente herido habría mantenido un vínculo con la novia de otro joven.
Esa situación habría desencadenado en una disputa entre ambos, por lo que decidieron encontrarse en la plaza para resolver sus diferencias.
Sin embargo, la discusión verbal escaló hasta convertirse en una brutal agresión física. CONTENIDO SENSIBLE.
En medio del enfrentamiento, el chico de 17 años fue apuñalado con una llave. La violencia fue tal, que el objeto de acero le quedó incrustada en el rostro, debajo del pómulo izquierdo.
El sospechoso fue detenido en González Catán
La investigación quedó en manos del fiscal Federico Medone, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 3 descentralizada de La Matanza, donde se abrió una causa por lesiones graves.
El presunto agresor fue identificado como A.R., de 23 años. Tras las primeras tareas de investigación, la Policía logró localizarlo y detenerlo en González Catán.
Mientras avanzan las actuaciones judiciales, la víctima fue sometida a una operación en la que los médicos consiguieron extraerle la llave del rostro.
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