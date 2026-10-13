Laferrere: discutían por un supuesto engaño amoroso y uno le clavó una llave en la cara al otro

Sin embargo, la discusión verbal escaló hasta convertirse en una brutal agresión física. CONTENIDO SENSIBLE.

Discutían por una mujer y uno le clavó una llave en la cara al otro

En medio del enfrentamiento, el chico de 17 años fue apuñalado con una llave. La violencia fue tal, que el objeto de acero le quedó incrustada en el rostro, debajo del pómulo izquierdo.

El sospechoso fue detenido en González Catán

El presunto agresor quedó detenido

La investigación quedó en manos del fiscal Federico Medone, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) N° 3 descentralizada de La Matanza, donde se abrió una causa por lesiones graves.

El presunto agresor fue identificado como A.R., de 23 años. Tras las primeras tareas de investigación, la Policía logró localizarlo y detenerlo en González Catán.

Mientras avanzan las actuaciones judiciales, la víctima fue sometida a una operación en la que los médicos consiguieron extraerle la llave del rostro.