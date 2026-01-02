Lanús: el impensado héroe de un hombre que fue atacado por seis ladrones frente a su casa

El accionar del pitbull fue clave para frenar el ataque. “Es el héroe del día, es el que le salva la vida en ese momento”, afirmó Paola, subrayando el papel decisivo del animal. Tras el episodio, el hombre recibió atención médica del SAME; según indicó su esposa, se encuentra fuera de peligro y pudo retomar su rutina diaria. La policía continúa la investigación para dar con los responsables y reconstruir lo sucedido, mientras las cámaras de seguridad de la zona registraron el violento asalto.