Lanús: el impensado héroe de un hombre que fue atacado por seis ladrones frente a su casa
Los asaltantes lo golpearon con culatazos y patadas mientras exigían las llaves de su auto, pero un perro intervino y los obligó a escapar.
Un hombre de 49 años fue objeto de un violento robo en Lanús cuando regresaba a su vivienda en la víspera de Año Nuevo. Se trató de un ataque bajo la modalidad piraña, en el que seis individuos participaron activamente: cuatro descendieron de un Volkswagen Suran color champagne y comenzaron a golpearlo a culatazos y patadas mientras le pedían la llave de su vehículo, mientras que los otros dos permanecieron en el automóvil listos para facilitar la fuga.
La situación se tornó peligrosa hasta que un inesperado héroe apareció y cambió el rumbo del hecho: un perro pitbull espantó a los ladrones.
La irrupción del can de un vecino, de nombre "Apolo", fue determinante: el animal embistió a uno de los delincuentes y forzó al resto del grupo a retirarse, evitando que la víctima sufriera daños mayores. Paola, esposa del hombre agredido, relató la brutalidad del episodio: “Recibió tres culatazos en la cabeza, patadas en la cara y en la cabeza”, y añadió que por las heridas “le tuvieron que coser la cabeza”.
También remarcó que los atacantes actuaron con extrema violencia desde el inicio y que tenían un objetivo concreto: “Querían la llave del vehículo, era lo único que les importaba”, explicó, describiendo cómo sorprendieron a su marido cuando ingresaba a la vivienda.
El accionar del pitbull fue clave para frenar el ataque. “Es el héroe del día, es el que le salva la vida en ese momento”, afirmó Paola, subrayando el papel decisivo del animal. Tras el episodio, el hombre recibió atención médica del SAME; según indicó su esposa, se encuentra fuera de peligro y pudo retomar su rutina diaria. La policía continúa la investigación para dar con los responsables y reconstruir lo sucedido, mientras las cámaras de seguridad de la zona registraron el violento asalto.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario