Lanús: robaron un auto para ir a un hotel alojamiento y acabaron detenidos

Ambos sospechosos quedaron detenidos y a disposición de la Justicia. La causa quedó en manos de la Unidad Funcional de Instrucción N°7, que imputó a los acusados por robo agravado automotor y portación ilegal de arma de guerra. El episodio generó sorpresa incluso entre los investigadores, tanto por la modalidad del hecho como por el destino elegido tras cometer el delito. Mientras tanto, la investigación continúa para determinar si los detenidos están vinculados a otros hechos delictivos en la zona.

Embed