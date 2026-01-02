Buscan desde Año Nuevo a un hombre que se arrojó al río en Quilmes y desapareció

Un guardavidas del partido de Quilmes le había avisado a Jonathan y a sus dos amigos que no se metieran al río porque la corriente estaba muy fuerte, pero con casi 40 grados a la sombra los tres hombres decidieron ignorar la advertencia para refrescarse.

Según datos publicados por el sitio InfoQuilmes, sólo uno de los tres hombres logró salir del agua por sus propios medios mientras que otro tuvo que ser rescatado por los guardavidas y el tercero, Jonathan, sigue sin aparecer.

El Río de la Plata experimenta este viernes una crecida que vuelve aún más complicadas las tareas para localizar a Jonathan, pero personal de Guardavidas y guardacostas de la Prefectura Naval Argentina, Defensa Civil y Bomberos Voluntarios sigue en la tarea dentro de las posibilidades.