Buscan desde Año Nuevo a un hombre que se arrojó al río en Quilmes y desapareció
Jonathan de Lima, de 33 años, fue visto por última vez el 31 de diciembre pasado, cuando nadaba en el Río de la Plata, en la zona de la Ribera de Quilmes.
La Prefectura mantiene activa la búsqueda de Jonathan de Lima, de 33 años, quien fue visto por última vez el 31 de diciembre por la mañana cuando nadaba en el Río de la Plata a la altura de la Ribera de Quilmes.
Fuentes oficiales informaron que un pescador que navegaba por el río a la altura del Pejerrey Club de Quilmes alertó a las autoridades por el extravío de la víctima, quien habría sido arrastrada por la corriente.
Esa fue la última noticia que se tuvo de Jonathan, que es buscado intensamente por personal de la Prefectura Naval Argentina y efectivos de la Comisaría 1ª de Quilmes. El caso vinculado a la categoría de personas perdidas ya está en manos de la UFIyJ Nº2, que estaba de turno en vísperas de Año Nuevo.
Personal de Prefectura realizó un patrullaje fluvial durante el 31 de diciembre pero "a las 20 se suspendió la búsqueda por condiciones de visibilidad, con resultado negativo, en conjunto con personal de Defensa Civil y Guardavidas de Quilmes”, señalaron las fuentes consultadas.
Las tareas de búsqueda se reanudaron al día siguiente en el sector Balneario Quilmes e inmediaciones del club de pesca, pero todavía no hubo noticias de Jonathan.
Un guardavidas del partido de Quilmes le había avisado a Jonathan y a sus dos amigos que no se metieran al río porque la corriente estaba muy fuerte, pero con casi 40 grados a la sombra los tres hombres decidieron ignorar la advertencia para refrescarse.
Según datos publicados por el sitio InfoQuilmes, sólo uno de los tres hombres logró salir del agua por sus propios medios mientras que otro tuvo que ser rescatado por los guardavidas y el tercero, Jonathan, sigue sin aparecer.
El Río de la Plata experimenta este viernes una crecida que vuelve aún más complicadas las tareas para localizar a Jonathan, pero personal de Guardavidas y guardacostas de la Prefectura Naval Argentina, Defensa Civil y Bomberos Voluntarios sigue en la tarea dentro de las posibilidades.
