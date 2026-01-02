Robo piraña en Lanús: seis delincuentes lo golpearon para robarle y lo salvó un perro

Las imágenes muestran que violencia de los ladrones no se limitó solo a la víctima sino que también amenazaron a los vecinos que buscaba ayudar al hombre. “En la huida le empezaron a apuntar a Rubén, un vecino nuestro, que también quiso intervenir. Había chicos también", relató la mujer en diálogo con TN.

La mujer contó que, finalmente, lo único que pudieron robarle fue el dinero que llevaba para hacer las compras. Sin embargo, les llamó la atención que los ladrones “querían la llave del vehículo, sabían de la camioneta, era lo único que les importaba”.

Respecto a los delincuentes, quienes lograron escapar del lugar, Paola detalló que al menos uno de los seis recibió una mordida por parte del perro, por lo que la Policía se encontraba realizando un relevamiento en hospitales de la zona.