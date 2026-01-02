Robo piraña en Lanús: seis delincuentes lo golpearon para robarle y lo salvó un perro
La víctima recibió fuertes golpes en el rostro y en la cabeza. Todo el robo quedó registrado en un video.
Un hombre fue agredido brutalmente por cuatro delincuentes que se bajaron de un auto y, a plena luz del día, comenzaron a golpearlo para robarle. La víctima se salvó por la intervención de los vecinos y de un perro. Todo fue registrado por una cámara de seguridad.
El violento hecho de inseguridad sucedió el miércoles 31 en la localidad bonaerense de Lanús, cuando el hombre de 49 años había salido de su domicilio para realizar algunas compras durante la previa a la cena de año nuevo.
En esas circunstancias, y a plena luz del día, un auto Suran color champagne en el que viajaban seis delincuentes se frenó a la par de la víctima y cuatro ladrones se bajaron del vehículo para atacarlo. La brutal secuencia quedó registrada en un video grabado por una cámara de vigilancia.
Tal como se ve en el video, tras algunos segundos, la intervención de un perro pitbull obligó a los delincuentes a frenar la golpiza y a escapar. “Es el héroe del día, es el que le salva la vida”, reflexionó Paola, esposa de la víctima.
La mujer detalló que su marido “recibió tres culatazos en la cabeza, patadas en la cara y en la cabeza”, y que por las heridas tuvo que ser atendido por los médicos, quienes le realizaron algunos puntos de sutura.
Las imágenes muestran que violencia de los ladrones no se limitó solo a la víctima sino que también amenazaron a los vecinos que buscaba ayudar al hombre. “En la huida le empezaron a apuntar a Rubén, un vecino nuestro, que también quiso intervenir. Había chicos también", relató la mujer en diálogo con TN.
La mujer contó que, finalmente, lo único que pudieron robarle fue el dinero que llevaba para hacer las compras. Sin embargo, les llamó la atención que los ladrones “querían la llave del vehículo, sabían de la camioneta, era lo único que les importaba”.
Respecto a los delincuentes, quienes lograron escapar del lugar, Paola detalló que al menos uno de los seis recibió una mordida por parte del perro, por lo que la Policía se encontraba realizando un relevamiento en hospitales de la zona.
