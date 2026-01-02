El SAME asistió en más de 1.800 choques en CABA durante diciembre de 2025

“La mayor cantidad de incidentes durante los martes en esta franja horaria puede deberse a características propias de la dinámica poblacional durante el mes de diciembre, ya que estos fueron los días previos a las fiestas de Navidad y Año Nuevo”, explicaron.

Respecto al mapa de incidentes, la mayor incidencia de auxilios se observó en:

Comuna 1 que integra los barrio de Retiro, Constitución, Monserrat, San Nicolas, Puerto Madero;

que integra los barrio de Comuna 9 en Liniers, Mataderos y Parque Avellaneda;

en Comuna 14 en Palermo;

en Comuna 4, en el que se encuentra La Boca, Barracas, Parque Patricios y Nueva Pompeya

Alberto Crescenti Alberto Crescenti, director del SAME

190 personas en la Ciudad de Buenos Aires

La jornada del martes 30 de diciembre estuvo marcada por temperaturas extremas y una sensación térmica que alcanzó los 38 grados, situación que derivó en múltiples intervenciones del sistema de salud. En ese contexto, 190 personas fueron atendidas por el SAME tras presentar golpes de calor en distintos puntos de la ciudad.

De acuerdo con información oficial, entre los pacientes asistidos se contabilizaron 100 mujeres, 88 hombres y 2 personas sin datos de identificación. Todos los casos se registraron en barrios porteños y requirieron atención médica inmediata debido a los efectos de las altas temperaturas.

Según precisaron fuentes del SAME a la Agencia Noticias Argentinas, el total de asistidos incluyó a 180 adultos y 10 menores de edad. Dentro de ese grupo, 27 personas necesitaron derivación a hospitales de la Ciudad de Buenos Aires para una evaluación más exhaustiva.