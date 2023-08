Crimen de Morena Domínguez: el desgarrador pedido del papá

padre morena

La muerte de la menor generó que los vecinos fueran a pedir justicia a la Comisaría de Villa Diamante, donde la tensión fue en ascenso, hasta que terminó con disturbios y escenas de violencia, con los manifestantes arrojándoles piedras y todo tipo de elementos contundentes a los policías apostados en el lugar.

“Soy un padre solo, con mi hijo Bruno, lo agarré de chiquitito, lo crié como pude, con mi hija lo mismo.Me separé de la madre hace muchísimo tiempo, siempre tuve problemas, la madre no sé dónde está, vino hace quince días y me la sacó”, afirmó.

Según Domínguez, no pudo terminar los trámites “para lograr la tenencia definitiva” de Morena para que su exmujer no se la “lleve, como hizo siempre”.

“La busqué por todos lados a mi hija, me la llevó y ahora la tengo que traer en un cajón”, indicó llorando, y agregó: “Mientras estaba conmigo jamás se fue sola a la escuela, yo pensaba que iba con la abuela. No sabía que iba sola a la escuela, ayer le dije vamos a casa y dijo que no la dejaban, no cuidaron a mi hija”.

Hugo sostuvo que sabe que en la calle ocurren “estas cosas de maldad”, por lo cual su hija “inocente pagó” con su vida.“¿Por qué dejaron que vaya sola? No es la primera vez que hacen esto. Pagó mi Morena, no sé cómo voy a seguir, mi ángel se fue, me descuidé, pobrecita”, concluyó.

El crimen de Morena Domínguez

Este miércoles, Morena Domínguez, de 11 años, fue asesinada a golpes por motochorros que le robaron el celular cuando estaba por entrar a la Escuela N°60 de la localidad de Villa Diamante, partido bonaerense de Lanús.

La Policía detuvo a siete personas y secuestró la moto que fue utilizada para cometer el delito. Los dos acusados del crimen son hermanos y tienen 28 y 25 años. Luego de los traslados de los sospechosos, hubo incidentes entre los vecinos y los efectivos.

El hombre que se ve en el video que causó conmoción en el país contó como fueron los últimos momentos de vida de la nena de 11 años. "Sentí que estaba gritando la nena, la estaban arrastrando de los pelos con la moto. Yo me crucé y ahí la soltaron.

"Ellos salaieron con todo y ella cayó al asfalto", relató en diálogo en declaraciones televisivas.

Tras ello, explicó, se acercó un hombre que la quiso levantar y detrás llegó él. "Me arrodillé y la tuve un rato entre mis brazos, hasta ahí estaba viva", detalló.

"Estaba muy agitada y se tocaba la panza porque le dolía. Le dije 'no mamá, no te agites que te hace mal' y se calmó un poco", relató.