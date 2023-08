Crimen de Morena: sus compañeros volvieron a la escuela para pedir justicia

“Yo hablaba con ella, se reía, yo intentaba hacerla reír”, dijo Elián con la voz quebrada, todavía sin poder creer que perdió a una amiga. “Yo pienso, ¿cómo le pueden hacer eso a una nena? ¿Qué tiene la mochila? ¿Solo por un celular que, encima, estaba un poco roto, entonces lo tiraron?”, se quejó.

Otra amiga de la víctima llamada Priscilla también expresó su dolor por tener que volver a clase sin ella: “Mi mejor amiga no está. Va a ser todo muy diferente ahora. A veces, hablo con mamá y le pregunto ‘¿por qué le pasó eso, habiendo tantas personas en el mundo y le tocó a mi mejor amiga?’”, dijo y agregó: “Yo la amaba. No sabía que iba a ser la última vez que iba a ver, y lo último que ella me dijo fue: ‘¡Chao, Pri, te amo!’. Nunca voy a olvidar eso”.

La madre de Morena contó este martes que tanto Elián como otras compañeras de clase se mantuvieron en contacto estos días para tratar de sobrellevar juntos el duelo, pero están devastados y ella, como madre, imagina el dolor de los familiares. “Yo me puse en el lugar del papá. Ahora, él tendría que estar trayendo a la nena al colegio como nosotros y no puede”, relató a TN.