Dolor por el crimen de Morena: hay incidentes y tensión en la comisaría

Entre batucadas, forcejeos y piedrazos, residentes de la zona se manifestaron tanto por el caso de Morena como por la falta de asistencia y compromiso de la Municipalidad de Lanús ante casos de inseguridad y otros problemas.

"Lanús es un desastre. Hace ocho años que gobierna este municipio y no existe. No hay seguridad, no hay agua ni luz. No tenemos nada. Este hijo de p... anda dando vueltas por ahí y no conoce el barrio", sentenció Nelson, un albañil que reside en el barrio Acuba, donde se produjo la detención de M. A., el chico de 14 años que intervino en el robo.

Otro vecino se sumó para contar que este miércoles, casi a la misma hora en que era asaltada Morena, otros motochorros le robaron a un chico de 11 años cuando pasaba por Warnes y Osorio, en la misma zona.

