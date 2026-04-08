Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Mirassol vs. Lanús

El “Granate” llega a este estreno con la moral en alto tras un período reciente de grandes logros. La conquista de la Copa Sudamericana 2025 y la obtención de la Recopa Sudamericana 2026, en la que superó a Flamengo con una recordada victoria en el Maracaná. El equipo buscará trasladar ese envión positivo a su debut en el torneo más prestigioso del continente, donde su mejor actuación histórica fue en 2017, cuando alcanzó la final y cayó frente a Gremio.