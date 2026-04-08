Fútbol libre por celular: cómo ver en vivo Mirassol vs. Lanús
Se puede ver el fútbol libre de cables y antenas en vivo en el celular, y sin riesgo. Cómo ver en vivo Mirassol vs. Lanús por la Copa Libertadores 2026.
Con un exigente compromiso en Brasil, Lanús comenzará su participación en la Copa Libertadores 2026 ante a Mirassol desde las 19 en el estadio José Maria de Campos Maia, por la primera fecha del Grupo G. El partido contará con el arbitraje del colombiano Jhon Ospina como árbitro principal y Nicolás Gallo a cargo del VAR.
El “Granate” llega a este estreno con la moral en alto tras un período reciente de grandes logros. La conquista de la Copa Sudamericana 2025 y la obtención de la Recopa Sudamericana 2026, en la que superó a Flamengo con una recordada victoria en el Maracaná. El equipo buscará trasladar ese envión positivo a su debut en el torneo más prestigioso del continente, donde su mejor actuación histórica fue en 2017, cuando alcanzó la final y cayó frente a Gremio.
Del otro lado estará Mirassol, uno de los equipos revelación del fútbol brasileño en la última temporada. Su cuarto puesto en el Brasileirao 2025 le permitió clasificar por primera vez a la Copa Libertadores, lo que convierte este debut en un momento histórico para la institución. A pesar de su menor experiencia internacional, el conjunto brasileño buscará hacerse fuerte como local y dar el golpe ante un rival de peso.
Formaciones de Mirassol vs. Lanús por la Copa Libertadores 2026
- Mirassol: Walter; Igor Formiga, Joao Victor, Willian Machado, Reinaldo; Yuri Lara, Aldo Filho; Shaylon, Alesson, Firmino Negueba; Tiquinho Soares. DT: Rafael Guanaes.
- Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Franco Watson, Ramiro Carrera. DT: Mauricio Pellegrino.
Cómo ver en vivo Mirassol vs. Lanús
La televisación estará a cargo de Fox Sports y Disney+ Premium. Además, se podrá seguir desde cualquier dispositivo móvil a través de las aplicaciones Flow, Telecentro Play y DirecTV GO.
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