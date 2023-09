El desgarrador reclamo de justicia de la abuela de Morena

Por otro lado, Bussano dictó una orden de captura para un hombre llamado Facundo Ortíz, quien sería el presunto autor material del crimen de Morena, y quien desde hace un mes está prófugo de la Justicia.

Qué dijo la abuela de Morena tras la liberación de un sospechoso

lucia abuela de morena

“Los fiscales no nos dan información. Pasó un mes y no hay un asesino adentro”, denunció Lucía, la abuela materna de la nena asesinada por motochorros, y agregó: “No recibimos ni una noticia del avance de la investigación, nadie dice nada, todos se quedan callados. Mi hija va a la Fiscalía a preguntar y le dicen ‘no hay información, no te podemos dar información’”.

“Después de tanta mentira ya no sé a quién creerle. Lo único que sé es que mi nieta ya no está y nunca más va a estar con nosotros. Lo único que hubo fueron mentiras, todo fue una mentira. Lo único pedimos es justicia por Morena. El Estado se lo debe a mi nieta”, reclamó la mujer.

Este sábado se cumple un mes del asesinato de la nena y el dolor de la familia es total: “Estamos pasando un infierno sin mi nieta. Toda la familia está dolorida sabiendo que el asesino está caminando por ahí y nadie lo puede atrapar”, expresó Lucía.

Casi sin poder hablar, en medio de un llanto desgarrador, compartió cómo pasa sus días tras el crimen: “Todos los días escucho sus audios diciendo ‘hola abu, ya llegué al colegio’. Siempre va a ser mi princesa. No sé cómo describir el dolor, es muy fuerte, todos los días duele más [...] Nuestra vida nunca más va a ser lo mismo sin Morena. ¿Cómo uno puede vivir después de esto? Nadie hizo nada por mi nieta”.