Las frases "maradonianas" que usaron los jueces para anular el juicio por la muerte de Maradona

La jueza Di Tomasso, que reemplazó a la recusada Julieta Makintach, no dudó en utilizar palabras con tintes épicos al momento de expresar su postura. “Los fiscales han sido muy ordenados para producir prueba. Quien hoy no se encuentra en el estado no tenía las mismas intenciones que nosotros. Hubo una persona que se equivocó y pagó. Y está pagando. Y seguramente va a tener que seguir dando explicaciones. Pero no es la justicia. La Justicia no se mancha", señaló.

tribunal juicio maradona

Y agregó: "Desde el día en que nos tocó intervenir, con las particularidades que tenía este juicio, estuvimos a la altura de las circunstancias", manifestó, dejando en claro que, para ella, el único error fue la actuación de Makintach.

Su colega Savarino fue igual de tajante. En su escrito sostuvo que toda la estructura del juicio se vio contaminada a raíz del proyecto audiovisual que tenía como protagonista a la propia jueza ahora apartada. Haciendo referencia al tráiler y al guión de una serie vinculada al caso, aseguró que la sola existencia de ese material desvirtuó el proceso judicial.

“Coincidimos con (el fiscal Patricio) Ferrari en que la única responsable de todo esto es Makintach. Nosotros dos hicimos todo lo correcto para hacer las cosas como correspondían. El juicio estaba siendo bien desarrollado por todos menos por una persona, que resultó apartada”, afirmó Savarino, desligándose de cualquier responsabilidad y anunciando también su retiro del expediente.

La decisión implica un retroceso total en el proceso judicial por la muerte del Diez: las más de veinte audiencias que se realizaron desde el 11 de marzo quedan invalidadas. En ese tiempo, pasaron por los tribunales más de cuarenta testigos, se exhibieron elementos de prueba clave y declararon tres de las hijas del exfutbolista. Todo eso ahora no tiene valor legal y deberá repetirse.

La vez que Diego Maradona dijo "la pelota no se mancha"

La frase "la pelota no se mancha" la dijo Diego Maradona el 10 de noviembre de 2001, en su partido de despedida en la cancha de Boca Juniors. Fue un discurso muy emotivo en el que habló de sus errores pero reivindicó la pureza del fútbol.

Fue allí mismo donde señaló: "El fútbol es el deporte más lindo y más sano del mundo. Eso que no le quepa la menor duda a nadie. Porque se equivoque uno, no tiene que pagar el fútbol. Yo me equivoqué y pagué, pero... la pelota no se mancha".

