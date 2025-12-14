Las multas de tránsito que quedarán sin efecto y no habrá que pagarlas
Se conocieron los nuevos valores de cada falta en territorio porteño y bonaerense. Conocé todos los detalles en la nota.
Las multas de tránsito pueden causar un gran dolor de cabeza para los conductores. Es que estas, si no se pagan en tiempo y forma, generan intereses e imposibilita a cada usuario a realizar diferentes tipos de trámites, como, por ejemplo, la renovación del carnet de conducir. Por este motivo, es fundamental evitar ser sancionados y, en caso de una infracción, pagarla en tiempo y forma.
A nivel nacional, la Ley de Tránsito establece ciertos plazos generales para la prescripción de las multas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que cada provincia y ciudad puede adaptar estos plazos a su propia normativa, lo que significa que los tiempos de prescripción pueden diferir significativamente de una jurisdicción a otra.
Por qué se anularon las multas de tránsito
Según el análisis judicial, no se trataba de faltas que justificaban una sanción económica debido a que tanto la Sala I como la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías coincidieron en estos motivos:
- Las actas registraban “ausencia de seguro”, aunque en verdad se trataba de no llevar encima el comprobante en el instante de la inspección.
- Los seguros exhibidos con posterioridad demostraban que la protección se encontraba vigente.
- La conducta sancionada constituía una omisión meramente formal, que no comprometió la seguridad en la vía.
- Existía una incongruencia entre el hecho ocurrido y la categoría de infracción imputada, lo cual infringía el principio de legalidad y tipicidad.
Qué decidió la Justicia con estos casos
La Cámara decidió que dejará sin efecto una multa de más de $ 30.000 a un motociclista detenido en la intersección de Bolívar y Entre Ríos, a quien también lo habían suspendido por tres meses.
Por su parte, también se elimina la infracción de otro expediente, que tenía que abonar $ 200.000. Ambos tenían el seguro al día, a pesar de que no tenían los documentos.
