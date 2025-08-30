Las multas de tránsito que ya no habrá que pagar obligatoriamente
Es fundamental abonar las infracciones para evitar dolores de cabeza que se pueden presentar a futuro. Conocé todos los detalles en la nota.
Las multas tienen como objetivo asegurar el correcto manejo de los conductores para no solo ordenar el tránsito, sino que también busca reducir los accidentes viales. Aunque puedan ser costosas, las multas prescriben tras cierto tiempo.
En el territorio argentino, las infracciones se clasifican en graves y leves, cada una con distintos valores económicos según la infracción cometida. Las graves implican sanciones más altas y consecuencias mayores, mientras que las leves tienen montos menores y menos impacto en el bolsillo de cada conductor.
Las multas que ya no son obligatorias
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, todas las multas expiran a los cinco años, sin diferenciar su gravedad. En cambio, en la Provincia de Buenos Aires, las infracciones leves se extinguen a los dos años, mientras que las graves mantienen su vigencia hasta los cinco.
- Córdoba, Neuquén y Mendoza: Dependiente de la gravedad de la multa, entre 2 y 4 años.
- Chubut: Desde 6 meses hasta 2 años.
- Catamarca y Formosa: Entre 1 y 4 años.
- Santa Fe, Santa Cruz y Tucumán: 2 años para las leves, 5 para las graves.
- Entre Ríos, La Pampa, Misiones, Río Negro, Salta, San Luis y La Rioja: 5 años para todas las faltas.
Cuánto cuesta una multa en Buenos Aires
En el octavo mes del 2025, la Unidad Fija (UF) en CABA pasó a valer $1.435, lo que afectó de manera directa el monto de las multas y sanciones. Por este motivo, estos son los valores de las infracciones actualizados:
- Exceso de velocidad: Entre $215.250 y $1.435.000.
- Alcohol o drogas al volante: Entre $287.000 y $1.435.000.
- Circular sin seguro: Entre $71.750 y $143.500.
- Cruzar un semáforo en rojo: Entre $143.500 y $717.500.
- Mal estacionamiento: Entre $71.750 y $143.500.
- No usar cinturón de seguridad: Entre $143.500 y $717.500.
- Circular sin VTV: Entre $143.500 y $717.500.
