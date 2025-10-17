Pablo Laurta, en su traslado a Córdoba: "Me tapan para que no hable"

laurta

Tras un breve paso por la ciudad de Gualeguaychú, donde llegará custodiado por una comitiva policial desde Concordia, Laurta será derivado a la provincia de Córdoba, donde será acusado por el doble femicidio. Se estima que quedará detenido en el penal de Bouwer.

Crimen del remisero en Concordia: la hipótesis de la fiscal

entre rios remisero

El jueves, la fiscal Montagie informó que “con el relevamiento de cámaras se constató que salen desde la ciudad de Concordia, desde la terminal. Una cámara lo capta bien al lado, a Palacio, que levanta el baúl desde adentro, baja, se saludan (con Laurta), guardan las pertenencias y viajan”. Según explicó, a partir de esa evidencia se solicitó el registro de antenas del celular de la víctima, lo que permitió advertir que el teléfono se apagó en la zona de General Campos, confirmando parte de la cronología del hecho.

La fiscal detalló además que la hipótesis que se investiga corresponde a la imputación por homicidio criminis causa. “Lo que imputa la fiscalía es que lo mató al remisero con la intención de robarle el auto, dirigirse a la ciudad de Córdoba y ahí perpetrar el otro hecho vinculado”, sostuvo Montagie, dejando en claro el nexo entre ambos crímenes.

remisero Martin Palacio Pablo Laurta

Por su parte, el abogado defensor de Laurta, José Luis Legarrate, señaló que su cliente se mostró colaborador y que no se opusieron a la medida cautelar más gravosa, la prisión preventiva. “Laurta se abstuvo a declarar y, consultado por la versión que le dio, respondí: ‘Tengo la obligación del secreto profesional’”, indicó el letrado.

Legarrate resaltó además que el proceso se encuentra en una etapa inicial: “Es un estadío del proceso penal incipiente, no hace 24 horas que se le imputó el hecho. Hay evidencias por incorporar. Sería una irresponsabilidad profesional sumar argumentos a la situación de Laurta”, aseguró.

La audiencia culminó minutos antes de las 11 de este jueves, y posteriormente Laurta fue trasladado desde los Tribunales de Concordia hacia la cárcel donde permanece detenido. Sin embargo, dentro de los Tribunales, el uruguayo volvió a hablar con los medios locales y lanzó una frase contundente: “Solo fui a rescatar a mi hijo”.