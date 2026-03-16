Las pruebas que complican al policía que mató a un docente en Virrey del Pino
El sospechoso fue detenido, pero sus cómplices siguen sin aparecer. Los investigadores lo encontraron porque había pedido el auto por una aplicación de viajes.
Mientras los familiares de Cristian Eduardo Pereyra, el docente que fue asesinado el sábado pasado por un policía bonaerense en Virrey del Pino, piden justicia, los investigadores pasaron en limpio los datos que complicaron al oficial acusado, que ya está detenido.
El principal acusado es Matías Alejandro Vizgarra Riveros, de 23 años, quien fue el que pidió un auto a través de una aplicación de viajes y apenas estuvo en el Corsa que manejaba Pereyra le disparó al menos tres veces por la espalda con su pistola 9 milímetros.
Pero Vizgarra no iba solo: se subió al auto de Pereyra con dos cómplices que aún no fueron localizados por investigadores policiales.
Hasta este fin de semana Vizgarra integraba la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI), con base en Puente 12, Ciudad Evita, y fue justamente allí donde se presentó a trabajar el sábado pasado tras matar a Pereyra, un docente de 39 años que hacía viajes a través de una aplicación para ganar un ingreso extra.
Pereyra fue atacado cuando manejaba por la Autopista Presidente Perón y ruta 3, en Virrey del Pino, partido bonaerense de La Matanza.
El móvil del crimen habría sido económico, ya que el joven oficial de la Policía bonaerense tiene deudas por más de 1,7 millones de pesos.
El policía descartó el auto de Pereyra a 10 cuadras de su lugar de trabajo y se presentó como si nada hubiese pasado. Pero al haber sido el último usuario de la aplicación en contratar un viaje con Pereyra, el oficial se convirtió en el primer sospechoso por el crimen.
Así, oficiales de la Policía bonaerense, colegas de otra división, se presentaron en su puesto para hacerle preguntas: el relato de Vizgarra tenía tantas inconsistencias que los investigadores lo dejaron detenido.
El caso está en manos del fiscal Adrián Arribas, titular de la Unidad Funcional de Instrucción de Homicidios de La Matanza. Se espera que el acusado sea indagado este lunes en San Justo.
Las hermanas de Cristian, Brenda y Victoria, confirmaron que "otro policía filmó (a Pereyra) muerto en la autopista", y que el video se volvió viral pero "lo tuvieron que dar de baja al video en redes" ante la amenaza de denunciar a quienes mantuvieran la grabación en línea.
Según las mujeres, nadie le avisó a la familia sobre la autopsia que se le realizó al cuerpo de Pereyra y encima el oficial acusado por el crimen "estaba trabajando ahí cuando le hicieron la autopsia".
Los compañeros del oficial "dicen que no sabían que en la aplicación figuraba el policía. Sí nos dijeron que detectaron que él había tomado un viaje en Mariano Acosta, al parecer, en complicidad con estos asesinos, que no sabemos si son policías o civiles", sentenciaron las hermanas del docente asesinado.
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