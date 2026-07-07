Robo en una agencia de quiniela: lo detuvieron en plena fuga con una manopla de hierro

Luego del operativo, el sospechoso fue trasladado a una sede policial junto con los elementos secuestrados. Mientras avanza con la investigación para esclarecer el hecho, el detenido quedó a disposición de la Justicia.

Robo exprés en Córdoba: se llevaron doce celulares en 22 segundos

Tres ladrones fueron protagonistas de un robo récord en la localidad de Bell Ville, provincia de Córdoba, donde destrozaron la vidriera de un local y se llevaron d oce celulares en solo 22 segundos. Toda la secuencia quedó registrada en un video grabado por las cámaras de seguridad.

Así fue el robo en un comercio de la ciudad de Bell Ville

El hecho ocurrió durante la madrugada del jueves en una casa de electrodomésticos situada sobre la calle Pío Angulo 120, a pocos metros del centro comercial de Bell Ville.

Las cámaras de seguridad ubicadas en el interior del comercio lograron registrar toda la secuencia de inseguridad. De acuerdo con el video, tres delincuentes, que vestían buzos con capucha y gorras para ocultar su identidad, comenzaron a arrojar piedras contra la puerta de vidrio del local con la intención de romperla.

Cuando lograron hacer un primer agujero, los tres se abalanzaron a patadas y con hasta con su propio cuerpo, y consiguieron ingresar al negocio.

Una vez dentro, corrieron hacia la góndola donde se encontraban los celulares exhibidos y comenzaron a robarlos. Según declaró luego el dueño del comercio, se llevaron entre doce y trece teléfonos que, en total, contabilizaban un valor cercano a los 10 millones de pesos.

El robo se desarrolló en tiempo récord. Tal como quedó registrado en las cámaras, solo tardaron 22 segundos en ingresar y llevarse toda la mercadería.

Algunos de los elementos secuestrados en los allanamientos

“Fue muy duro, desolador. Nos queda una vulnerabilidad muy grande después de lo que pasó. Nos sentimos frágiles”, contó Matías, uno de los dueños, en diálogo con A24, y agregó: “Para nosotros esto es un golpazo tremendo porque somos una micro pyme que la labura todos los días”.

Tras la denuncia, personal de la Dirección General de Investigaciones Criminales y de la Departamental Unión de la provincia de Córdoba avanzó con distintas medidas, entre las principales, el análisis de las cámaras de seguridad del lugar y de la zona en la que ocurrió el robo.

Con las pruebas obtenidas, la fiscal Isabel Reyna, a cargo de la investigación, ordenó una serie de allanamientos. Según detallaron fuentes policiales de Córdoba, los procedimientos se realizaron en simultáneo en cuatro domicilios de Bell Ville.

Como resultado de los procedimientos, se identificó a los moradores de las viviendas y se secuestraron prendas de vestir, calzado y varios teléfonos celulares, elementos estos de interés para el avance de la causa. Las actuaciones continúan bajo directivas de la autoridad judicial interviniente.