Córdoba: robaron una joyería durante los festejos por el triunfo de Argentina
Varios hechos de violencia y delincuencia se registraron en la capital cordobesa tras la clasificación de la Albiceleste a los cuartos de final del Mundial 2026.
Tras la victoria de la Argentina sobre Egipto por 3 a 2 en el encuentro de los octavos de final del Mundial 2026, miles de fanáticos de la selección salieron a la calle para festejar una nueva jornada épica del conjunto comandado por Lionel Messi. En medio de la alegría desbordante, se registraron diversos hechos de violencia y delincuencia. Uno de ellos fue el robo de una joyería en la ciudad de Córdoba.
La joyería ubicada sobre la calle Vélez Sarsfield al 100 a poco metros del Patio Olmos, fue saqueada por 10 individuos que se llevaron relojes, anillos y pulseras exhibidos en la vidriera.
Los delincuentes utilizaron petardos y arrojaron piedras contra la puerta de vidrio para ingresar al local. Los agresores obraron con relativa tranquilidad ya que al momento de perpetrar el delito, las fuerzas policiales estaban concentradas en dispersar los disturbios en las adyacencias del Patio Olmos. Por este robo tres personas de 16, 20 y 22 años fueron detenidas, según informaron las autoridades.
En ese marco, se viralizaron en redes sociales videos que reflejan el vandalismo y cómo algunos se aprovecharon de la situación para robar. "Policía, policía", gritaban los vecinos que intentaban impedir de alguna manera los hechos desde los balcones de los edificios.
Justamente en la puerta del centro comercial se registró otro foco de violencia entre los uniformados y los simpatizantes de la selección argentina. A través de un intercambio de botellazos y piedrazos, el enfrentamiento fue subiendo de tono conforme pasaban los minutos.
Luego del avance de la Policía motorizada, la situación quedó bajo control.
El antecedente inmediato de esta escalada de delincuencia ya había tenido lugar, aunque en menor medida, luego de la victoria de los dirigidos por Lionel Scaloni sobre el conjunto de Cabo Verde.
Por este motivo, la Policía de Córdoba había reforzado la presencia en el sector y había realizado un operativo especial desde temprano para evitar desbordes, aunque sin éxito, s
Por su parte, mediante una publicación en su cuenta de X, la Policía de Córdoba subrayó que “se recuperaron teléfonos celulares y los elementos sustraídos de la joyería”. Al mismo tiempo, resaltó que “durante la intervención, un efectivo policial resultó lesionado”. Además, se secuestraron cadenas y cuchillos.
"Es indignante ver cómo gente que venía caminando, aprovechó lo que hicieron dos o tres vándalos y se transformaron en delincuentes robando cosas", dijo a La Voz En Vivo el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros.
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