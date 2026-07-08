Córdoba: robaron una joyería durante los festejos por el triunfo de Argentina

Luego del avance de la Policía motorizada, la situación quedó bajo control.

El antecedente inmediato de esta escalada de delincuencia ya había tenido lugar, aunque en menor medida, luego de la victoria de los dirigidos por Lionel Scaloni sobre el conjunto de Cabo Verde.

Por este motivo, la Policía de Córdoba había reforzado la presencia en el sector y había realizado un operativo especial desde temprano para evitar desbordes, aunque sin éxito, s

Por su parte, mediante una publicación en su cuenta de X, la Policía de Córdoba subrayó que “se recuperaron teléfonos celulares y los elementos sustraídos de la joyería”. Al mismo tiempo, resaltó que “durante la intervención, un efectivo policial resultó lesionado”. Además, se secuestraron cadenas y cuchillos.

"Es indignante ver cómo gente que venía caminando, aprovechó lo que hicieron dos o tres vándalos y se transformaron en delincuentes robando cosas", dijo a La Voz En Vivo el ministro de Seguridad, Juan Pablo Quinteros.