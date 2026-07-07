Córdoba: 30 detenidos durante los festejos por el triunfo de la Selección Argentina
La mayoría de los arrestos se produjeron en la ciudad capital por disturbios, robos y enfrentamientos con la Policía.
Los festejos por la clasificación de la Selección Argentina a los cuartos de final del Mundial 2026 terminaron con 30 personas detenidas en la provincia de Córdoba.
Según informó el Ministerio de Seguridad provincial, unas 15.000 a 20.000 personas se concentraron para celebrar el triunfo del conjunto nacional. Para el operativo de seguridad, desplegaron más de 200 efectivos de distintas unidades y montó un vallado perimetral, controles para impedir el ingreso de bebidas alcohólicas y botellas de vidrio, además del corte preventivo del suministro eléctrico de trolebuses y semáforos para evitar que personas se subieran a esas estructuras.
En medio de los festejos, un grupo reducido de personas protagonizó distintos hechos delictivos, entre ellos el robo de celulares y un asalto a una joyería ubicada en las inmediaciones del Patio Olmos, lo que provocó corridas y momentos de tensión. Cuando la Policía intentó detener a los sospechosos, algunos de los presentes arrojaron botellas y otros objetos contra los efectivos y como consecuencia un policía sufrió heridas leves.
Como resultado de los incidentes fueron detenidas 17 personas. Además, la fuerza de seguridad informó que recuperó tres teléfonos y distintos elementos robados de la joyería, entre ellos anillos, pulseras, una cadena, un dije y un reloj. A esos procedimientos se sumaron 13 detenidos en distintas localidades del interior provincial.
Córdoba: anunciaron que reforzarán el operativo para los cuartos de final
Tras los incidentes, el ministro de Seguridad provincial, Juan Pablo Quinteros, aseguró que la Policía será "inflexible" con quienes intenten cometer delitos o provocar disturbios durante las celebraciones.
Además, el funcionario adelantó que, en caso de que la Selección Argentina vuelva a ganar el próximo sábado, se reforzará el operativo de seguridad en la zona del Patio Olmos. El dispositivo contará con una mayor cantidad de efectivos uniformados y de civil, restricciones reforzadas en los accesos, tecnología de reconocimiento facial y camiones de traslado para agilizar las detenciones.
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