Córdoba: 30 detenidos durante los festejos por el triunfo de la Selección Argentina

En medio de los festejos, un grupo reducido de personas protagonizó distintos hechos delictivos, entre ellos el robo de celulares y un asalto a una joyería ubicada en las inmediaciones del Patio Olmos, lo que provocó corridas y momentos de tensión. Cuando la Policía intentó detener a los sospechosos, algunos de los presentes arrojaron botellas y otros objetos contra los efectivos y como consecuencia un policía sufrió heridas leves.