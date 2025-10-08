Le robaron un violín centenario en San Telmo y busca recuperarlo con ayuda de la gente

"Llamaron al 911, pero la policía nunca llegó -se quejó el músico-. No voy a decir cuánto puede costar ese violín pero millones no vale; solo puedo decir que con ese instrumento yo me gano la vida", dijo. “Soy un simple empleado estatal. No cobro el peor sueldo ni tampoco el mejor”, describió.

En el mundo orquestal, aseguró, todos conocen su violín, y ha pedido a colegas que si escuchan sobre alguien intentando venderlo o disponer del mismo, lo informen de inmediato. La difusión del video y el pedido de colaboración buscan que la comunidad actúe como aliado en la búsqueda de esta valiosa herramienta musical, mientras Olguín mantiene la esperanza de que el instrumento regrese a sus manos y pueda seguir con su carrera y enseñanza musical.