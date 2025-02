Leonardo Cositorto: "A la gente de $LIBRA le tendrían que dar 500 años de condena"

"Luego aparece este tema de la cripto $Libra, que fíjense que esos sí se roban U$S 100 millones en cuatro horas, y nosotros acá tenemos una demanda de U$S 100.000 -porque era de U$S 220.000 pero 54 personas vinieron y el resto no vinieron- no nos dejan pagar ni siquiera U$S 200.000, mucho menos U$S 100.000 -que es el 0,10% de los U$S 100.000", comenzó diciendo.