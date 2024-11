Leonardo Cositorto declaró ante la Justicia de Corrientes: "Soy inocente"

cositorto juicio Lonardo Cositorto durante el juicio en Goya, Corrientes

Se espera que Cositorto responda preguntas este lunes a partir de las 18, cuando vuelva a sentarse ante el Tribunal de Goya que lo tiene a su disposición.

En su descargo de esta mañana el creador de Generación Zone insistió en que "todas las empresas se construyeron en forma legal", y que "los emprendimientos fueron llevados adelante bajo supervisión jurídica y contable".

Las principales declaraciones de Cositorto este lunes

"Se infiltraron personas dentro de nuestra organización", sostuvo el cabecilla de Generación Zoe, a la que presentó como "una empresa de coaching".

"La acusación dice que todo era una pantalla y teníamos el aval de la Universidad Colombia. También dicen que el trading era una pantalla y hasta yo hacía trading", sostuvo sobre los cargos en su contra.

"Me difamaron, también la comunidad evangélica me condenó siendo yo un pastor, fuimos difamados por las iglesias, por el sistema financiero, político y económico", sentenció el hombre.

"No me dejan traer pruebas, me suben al ring atado de manos y el resto de los abogados muestran pruebas mentirosas", mencionó en referencia a la supuesta campaña en su contra, que empezó con su arresto en la provincia de Córdoba.

"No me dejaron hacer huelga de hambre y cuando quise pesarme el médico del penal se negó hacerlo, me maltrataron y me pegaron", denunció Cositorto.

El creador de Generación Zoe, que ya sueña con su vida en la política como próxima empresa, afirmó ante la justicia de Corrientes: "No hay dolo, no hay delito, no se diseñó ninguna organización fraudulenta".

"Nos obligaron a incumplir un contrato firmado por todas las personas. Yo soy el primero que le quiere pagar a la gente, pero nos embargaron todo, no nos dejan trabajar. Lo único que pido es que me dejen trabajar", aseguró.