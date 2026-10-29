El dolor de Roberto Piazza por la muerte de su amigo Agustín Randazzo en el choque de trenes en España
"Lo buscamos hasta hace una hora", expresó el diseñador tras la confirmación del deceso del argentino de 51 años en el choque de trenes en Toledo.
Las autoridades de España confirmaron este jueves que el argentino Agustín Randazzo se encuentra entre las decenas de víctimas fatales del choque de trenes ocurrido el miércoles de esta semana a las afueras de Toledo. "Lo buscamos hasta hace una hora", confirmó desde Buenos Aires el diseñador Roberto Piazza, que era su amigo.
El dolor de Roberto Piazza por la muerte de su amigo Agustín Randazzo en el choque de trenes en España
"Nos acaban de confirmar que finalmente encontraron el cuerpo de Agustín. Chau loco, hermosos recuerdos de muchas cenas juntos en Madrid. Chau Agustín querido, descansa en paz", escribió por su parte Walter Vázquez en su perfil de Instagram, donde compartió una foto en la que se lo ve con Roberto Piazza y Randazzo.
Randazzo, de 51 años, estaba radicado en España desde 2002 y trabajaba en comunicaciones, por lo que acostumbraba usar el tren de alta velocidad para sus viajes dentro del país.
En seguida del accidente ferroviario del miércoles por la mañana su familia informó que era uno de los pasajeros a bordo del vagón 8 del tren que iba de Madrid a Sevilla, mientras que los otros argentinos accidentados, Ana Martina y Zacarías Conte Grand, viajaban en el coche número 7.
Por el momento sólo fue ubicado el cuerpo de Randazzo, que fue reconocido por su hermano Jorge y su pareja, Sergi.
"Hace una hora nos confirmaron que el hermano y la pareja de Agustín encontraron su cuerpo en la Guardia Civil", confirmó Roberto Piazza al canal TN.
"Hace 25 años que Agustín vivía en España, trabajaba muy bien, era sano, muy capaz. Tenía mucha vida", contó el diseñador, quien aseguró que estaba "convencido de que lo iban a encontrar en un hospital de algún pueblo cercano a Toledo".
"Supuestamente lo atendieron porque figuraba con nombre y apellido. Del caos que se vivía en ese momento al momento en que encuentran su cuerpo, no sé lo que pudo haber pasado en el medio", agregó. El choque de trenes de alta velocidad de Renfe (AVE) y de la empresa Iryo, que empezó a operar en España en 2022, provocó la muerte de más de 70 personas y dejó decenas de heridos de diversa gravedad.
"En Madrid se habla de que todos los trenes, que siempre fueron maravillosos, están en un descuido absoluto", señaló Roberto Piazza al compartir sus impresiones del caso.
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