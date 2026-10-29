El dolor de Roberto Piazza por la muerte de su amigo Agustín Randazzo en el choque de trenes en España

"Hace una hora nos confirmaron que el hermano y la pareja de Agustín encontraron su cuerpo en la Guardia Civil", confirmó Roberto Piazza al canal TN.

"Hace 25 años que Agustín vivía en España, trabajaba muy bien, era sano, muy capaz. Tenía mucha vida", contó el diseñador, quien aseguró que estaba "convencido de que lo iban a encontrar en un hospital de algún pueblo cercano a Toledo".

"Supuestamente lo atendieron porque figuraba con nombre y apellido. Del caos que se vivía en ese momento al momento en que encuentran su cuerpo, no sé lo que pudo haber pasado en el medio", agregó. El choque de trenes de alta velocidad de Renfe (AVE) y de la empresa Iryo, que empezó a operar en España en 2022, provocó la muerte de más de 70 personas y dejó decenas de heridos de diversa gravedad.

"En Madrid se habla de que todos los trenes, que siempre fueron maravillosos, están en un descuido absoluto", señaló Roberto Piazza al compartir sus impresiones del caso.