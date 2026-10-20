Levantaron el paro de subtes: todas las líneas funcionan con normalidad

Las críticas de Dellacarbonara en medio del paro de subtes

Durante su pronunciamiento, el metrodelegado responsabilizó directamente al Poder Ejecutivo de la Ciudad por el operativo policial y la política de seguridad implementada en la Capital Federal. "Esta es una responsabilidad exclusiva del jefe de gobierno que pretende instaurar en la Ciudad de Buenos Aires una dictadura fascista donde no se puede reclamar, donde no se puede protestar, donde no se puede salir a la plaza, donde no se puede hacer nada", afirmó.