Levantaron el paro de subtes: todas las líneas funcionan con normalidad
Así lo anunció la cuenta @BASubte en X luego de que fueran liberados los metrodelegados Claudio Dellacarbonara y Facundo Heredia.
La red de subterráneos de la Ciudad de Buenos Aires comenzó a retomar su operatividad de forma progresiva luego del paro total e indeterminado concretado durante la jornada. Según confirmaron fuentes oficiales y la concesionaria del servicio, la medida de fuerza se había levantado de manera parcial inicialmente, siendo la línea B la única que aún no prestaba servicios, pero esa situación fue normalizada a las 16:00 horas.
La normalización gradual del transporte subterráneo se confirmó tras la liberación de Claudio Dellacarbonara y Facundo Heredia, los referentes gremiales que habían sido aprehendidos durante los operativos policiales en las estaciones.
Estado del servicio tras el levantamiento parcial del paro de subtes
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Líneas A, B C, D, E, H y Premetro: Servicio restablecido y en proceso de regularización de frecuencias.
Claudio Dellacarbonara, tras ser liberado en medio del paro de subtes: "Esto no se ve desde la Dictadura"
Luego de ser liberado en el marco del paro de subtes, Claudio Dellacarbonara, referente del Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP), brindó fuertes declaraciones en las que denunció una escalada represiva y un endurecimiento del accionar policial contra la protesta social en la Ciudad de Buenos Aires.
"Afortunadamente estamos bien en el sentido físico, pero sí hay que decir claramente que hay un ataque que no se ve en la Argentina desde la dictadura militar", sostuvo el dirigente sindical. Según su testimonio, los efectivos policiales ingresaron a los lugares de trabajo para perseguir e intentar encarcelar a los trabajadores "por el solo hecho de defender nuestros derechos" y llevar adelante una liberación de molinetes, medida que calificó como de carácter constitucional.
Las críticas de Dellacarbonara en medio del paro de subtes
Durante su pronunciamiento, el metrodelegado responsabilizó directamente al Poder Ejecutivo de la Ciudad por el operativo policial y la política de seguridad implementada en la Capital Federal. "Esta es una responsabilidad exclusiva del jefe de gobierno que pretende instaurar en la Ciudad de Buenos Aires una dictadura fascista donde no se puede reclamar, donde no se puede protestar, donde no se puede salir a la plaza, donde no se puede hacer nada", afirmó.
En esa misma línea, remarcó que la consigna de "ley y orden" impulsada por la administración porteña "significa perseguir, reprimir y encarcelar trabajadores", al tiempo que advirtió que desde el gremio no van a permitir que se consolide dicho esquema.
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