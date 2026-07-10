Un conductor con la VTV vencida intentó escapar de un control y le suspendieron la licencia de por vida

La Subsecretaría de Política y Seguridad Vial de la provincia de Buenos Aires resolvió esta semana la suspensión de por vida de la licencia de conducir de un hombre de 32 años que atacó a un agente de tránsito porque le pidió la documentación de su auto en el peaje Hudson de la Autopista Buenos Aires La Plata y descubrió que tenía la VTV vencida.