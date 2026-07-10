Un conductor con la VTV vencida intentó escapar de un control y le suspendieron la licencia de por vida
Le pidieron la documentación en el peaje de Hudson, sobre la Autopista Buenos Aires La Plata, y en vez atacó al agente de tránsito y hasta le robó su cámara.
La Subsecretaría de Política y Seguridad Vial de la provincia de Buenos Aires resolvió esta semana la suspensión de por vida de la licencia de conducir de un hombre de 32 años que atacó a un agente de tránsito porque le pidió la documentación de su auto en el peaje Hudson de la Autopista Buenos Aires La Plata y descubrió que tenía la VTV vencida.
La secuencia se desarrolló en el peaje de Hudson, donde personal del Ministerio de Transporte bonaerense y de Autopistas de Buenos Aires S.A. (AUBASA) realizaban un control de rutina. Al hombre en cuestión le pidieron la licencia y la cédula del auto, y ahí saltó a la vista que la última Verificación Técnica Vehicular (VTV) que había pasado el vehículo era de mayo de este año.
El conductor fue apartado a un costado de la Autopista Buenos Aires - La Plata, y ahí un segundo agente de tránsito explicó: "Si tiene la VTV vencida la licencia queda retenida". La reacción del hombre fue puro caos, empezando por sus intentos de amedrentar al agente.
El intenso episodio quedó registrado por la cámara colocada en el uniforme del agente de tránsito (la "bodycam"), que el conductor también se encargo de robar junto con el acta de infracción que le labraron por no tener la VTV al día.
"Devolvéme la cédula, amigo, voy a llamar a la Policía, no me pueden retener la cédula", espetó el hombre, quien ante la negativa del agente se abalanzó sobre él y le arrancó la cámara del uniforme. El hombre se retiró tras sentenciar a los gritos que "es ilegal lo que hace ustedes", y se fue en su auto.
Más adelante el hombre airado descartó la cámara del agente, que fue localizada por las autoridades del Ministerio de Transporte bonaerense y ahora sirve como prueba en la denuncia penal que le iniciaron por el robo de su propiedad.
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