Cerró un tramo de la colectora de avenida Cantilo: cuáles son los desvíos

El paso bajo nivel tendrá una extensión aproximada de 540 metros, con cuatro carriles de circulación (dos por sentido) y una altura libre superior a los 4 metros.

Como parte central del proyecto, también se construirá un puente peatonal y ciclovía en forma de anillo, con una estructura metálica de 140 metros de diámetro y 440 metros de recorrido total.

Según informó el Gobierno porteño, el conjunto de la intervención demandará una inversión de $57.440.000.000 y una superficie de obra superior a 10.000 metros cuadrados.

Una vez finalizada, de acuerdo con los cálculos oficiales, la obra beneficiará a más de 17.000 personas y mejorará la circulación de más de 38.000 vehículos a diario, reduciendo tiempos de viaje y descongestionando los cruces existentes.