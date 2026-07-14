Cerró un tramo de la colectora de avenida Cantilo: cuáles son los desvíos
El corte permanecerá hasta fin de año y afectará al tránsito que se dirige hacia zona norte.
La colectora de la avenida Cantilo, entre el Aeroparque Jorge Newbery y la avenida Intendente Güiraldes, permanecerá cerrada hasta fin de año. Así lo informó el Ministerio de Movilidad e Infraestructura de la Ciudad, desde donde se recomendaron varios desvíos alternativos.
Cierre de la colectora de avenida Cantilo: cuál es el único desvío
Los vehículos que circulen en sentido norte podrán desviarse por la avenida Costanera, continuar por Intendente Güiraldes y reincorporarse a la colectora de Cantilo para seguir su recorrido.
Por qué cierra la colectora de avenida Cantilo
El cierre de la colectora de avenida Cantilo se realiza para poder avanzar con las obras que está ejecutando Autopistas Urbanas (AUSA) para la construcción del Paso Bajo Nivel Pampa, según se explicó en un comunicado oficial.
Los trabajos incluirán la remoción y relocalización de instalaciones de servicios públicos ubicadas bajo la calzada, además de la ejecución de la estructura del futuro Anillo Peatonal que se construirá en el sector.
Los detalles del proyecto
El proyecto prevé unir de forma directa la avenida Figueroa Alcorta con la Costanera a través de un cruce que pasará por debajo de las vías del ferrocarril Belgrano Norte y de las autopistas Lugones y Cantilo.
El paso bajo nivel tendrá una extensión aproximada de 540 metros, con cuatro carriles de circulación (dos por sentido) y una altura libre superior a los 4 metros.
Como parte central del proyecto, también se construirá un puente peatonal y ciclovía en forma de anillo, con una estructura metálica de 140 metros de diámetro y 440 metros de recorrido total.
Según informó el Gobierno porteño, el conjunto de la intervención demandará una inversión de $57.440.000.000 y una superficie de obra superior a 10.000 metros cuadrados.
Una vez finalizada, de acuerdo con los cálculos oficiales, la obra beneficiará a más de 17.000 personas y mejorará la circulación de más de 38.000 vehículos a diario, reduciendo tiempos de viaje y descongestionando los cruces existentes.
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