Choque múltiple en Campana: un vehículo quedó incrustado en la cabina del peaje

Incluso, horas antes del choque, Autopistas del Sol (AUSOL) había emitido una advertencia dirigida a los conductores que transitaban por la zona de Zárate debido a la escasa visibilidad. En ese contexto, se recomendó disminuir la velocidad, mantener una mayor distancia de seguridad entre vehículos y utilizar las luces antiniebla para evitar siniestros.

Tras el choque múltiple, personal de emergencias, efectivos policiales y trabajadores de la concesionaria montaron un operativo para asistir a los involucrados.

Como consecuencia del accidente, la vía 6 del peaje permaneció cerrada al tránsito mientras se realizaban las tareas de asistencia, el retiro de los vehículos siniestrados y la limpieza de la calzada. Esto generó demoras para quienes circulaban hacia la Ciudad de Buenos Aires durante las primeras horas de la mañana.