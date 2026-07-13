Choque múltiple en Campana: un vehículo quedó incrustado en la cabina del peaje
El accidente ocurrió sobre la Panamericana, sentido a la Ciudad de Buenos Aires e involucró a tres vehículos. Uno de los conductores resultó herido.
Un violento choque múltiple se registró este lunes por la mañana en un peaje de la Panamericana, a la altura de Campana, donde un vehículo terminó incrustado en una de las cabinas sentido a la Ciudad de Buenos Aires. Uno de los conductores resultó herido.
El siniestro se produjo minutos después de las 7 de la mañana e involucró a tres vehículos que aguardaban para atravesar el peaje sobre la vía 6, habilitada tanto para el cobro manual como para el sistema TelePASE, situada sobre el kilómetro 33,7 del ramal Campana.
Las imágenes registradas en el lugar dan cuenta de la magnitud del impacto: el vehículo que recibió el golpe más fuerte terminó incrustado sobre el hormigón de una de las cabinas, mientras que los otros dos autos sufrieron importantes daños materiales.
Producto del accidente, uno de los conductores sufrió heridas y recibió asistencia en el lugar. Hasta el momento no trascendió su estado de salud ni la gravedad de las lesiones.
La niebla, una de las hipótesis
Las causas del choque todavía son materia de investigación. Sin embargo, una de las principales hipótesis apunta a que la intensa niebla registrada durante las primeras horas del día pudo haber reducido considerablemente la visibilidad de los automovilistas y contribuido a que se produjera el accidente.
Incluso, horas antes del choque, Autopistas del Sol (AUSOL) había emitido una advertencia dirigida a los conductores que transitaban por la zona de Zárate debido a la escasa visibilidad. En ese contexto, se recomendó disminuir la velocidad, mantener una mayor distancia de seguridad entre vehículos y utilizar las luces antiniebla para evitar siniestros.
Tras el choque múltiple, personal de emergencias, efectivos policiales y trabajadores de la concesionaria montaron un operativo para asistir a los involucrados.
Como consecuencia del accidente, la vía 6 del peaje permaneció cerrada al tránsito mientras se realizaban las tareas de asistencia, el retiro de los vehículos siniestrados y la limpieza de la calzada. Esto generó demoras para quienes circulaban hacia la Ciudad de Buenos Aires durante las primeras horas de la mañana.
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