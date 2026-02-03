MinutoUno

Verano 2026 en Brasil a precios regalados: cuánto cuestan las hamburguesas y las cervezas en una playa soñada

Con el real a $291, los argentinos hacen cuentas. La lista de precios de un parador en Canto Grande: cuánto salen las rabas y la caipirinha este verano 2026.

Precios del verano 2026 en un parador de Canto Grande en Bombinhas (Brasil)

Brasil es el destino elegido por miles de argentinos en el verano, pero el tipo de cambio obliga a mirar con atención el menú. Con un real que cotiza a 291 pesos argentinos, comer en un parador de playa en la zona de Canto Grande y Bombinhas requiere desembolsar cifras que compiten cabeza a cabeza con la Costa Atlántica.

Un relevamiento realizado este lunes 3 de febrero en un bar de playa ("Container") muestra la realidad del bolsillo turista. Para empezar, hidratarse bajo el sol tiene su costo: una botella de agua cuesta R$ 6 ($1.746) y un refrigerante (gaseosa) o lata de jugo asciende a R$ 9, lo que equivale a unos $2.619.

Los precios de las hamburguesas y bebidas

image
Precios de verano en Brasil

A la hora del almuerzo rápido, las opciones más elegidas son las hamburguesas. Un combo clásico de Burger con fritas cuesta R$ 42, es decir, unos $12.222. Si se busca algo más completo, como una opción con cheddar o panceta, el precio sube a R$ 48 ($13.968), mientras que la opción más cara, la "Melt Crispy", trepa a R$ 58, rozando los $17.000.

Para quienes buscan alcohol, la cerveza en la playa es un clásico. Una lata de Brahma o Amstel cuesta R$ 8 ($2.328), pero si se opta por una botella de 600ml para compartir, los valores oscilan entre R$ 18 (Brahma/Skol) y R$ 22 (Heineken), lo que se traduce en $5.238 y $6.402 respectivamente.

image

Rabas y mariscos: los platos más caros

Los "petiscos" o porciones para picar son los que marcan la mayor diferencia. Una porción de papas fritas de 400g cuesta R$ 39,90, casi $11.600. Sin embargo, los mariscos elevan la vara considerablemente:

  • Rabas (Lula): R$ 110 = $32.010.

  • Camarones (al ajo y óleo): R$ 159 = $46.269.

  • Cornalitos (Isca de Peixe): R$ 69,90 = $20.340.

image

Para los que prefieren opciones más económicas, las empanadas argentinas se consiguen por R$ 16 ($4.656 la unidad) y los churros gourmet para la tarde cotizan a R$ 15 ($4.365).

