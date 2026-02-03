Verano 2026 en Brasil a precios regalados: cuánto cuestan las hamburguesas y las cervezas en una playa soñada

Los precios de las hamburguesas y bebidas

image Precios de verano en Brasil

A la hora del almuerzo rápido, las opciones más elegidas son las hamburguesas. Un combo clásico de Burger con fritas cuesta R$ 42, es decir, unos $12.222. Si se busca algo más completo, como una opción con cheddar o panceta, el precio sube a R$ 48 ($13.968), mientras que la opción más cara, la "Melt Crispy", trepa a R$ 58, rozando los $17.000.