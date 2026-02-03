Verano 2026 en Brasil a precios regalados: cuánto cuestan las hamburguesas y las cervezas en una playa soñada
Con el real a $291, los argentinos hacen cuentas. La lista de precios de un parador en Canto Grande: cuánto salen las rabas y la caipirinha este verano 2026.
Brasil es el destino elegido por miles de argentinos en el verano, pero el tipo de cambio obliga a mirar con atención el menú. Con un real que cotiza a 291 pesos argentinos, comer en un parador de playa en la zona de Canto Grande y Bombinhas requiere desembolsar cifras que compiten cabeza a cabeza con la Costa Atlántica.
Un relevamiento realizado este lunes 3 de febrero en un bar de playa ("Container") muestra la realidad del bolsillo turista. Para empezar, hidratarse bajo el sol tiene su costo: una botella de agua cuesta R$ 6 ($1.746) y un refrigerante (gaseosa) o lata de jugo asciende a R$ 9, lo que equivale a unos $2.619.
Los precios de las hamburguesas y bebidas
A la hora del almuerzo rápido, las opciones más elegidas son las hamburguesas. Un combo clásico de Burger con fritas cuesta R$ 42, es decir, unos $12.222. Si se busca algo más completo, como una opción con cheddar o panceta, el precio sube a R$ 48 ($13.968), mientras que la opción más cara, la "Melt Crispy", trepa a R$ 58, rozando los $17.000.
Para quienes buscan alcohol, la cerveza en la playa es un clásico. Una lata de Brahma o Amstel cuesta R$ 8 ($2.328), pero si se opta por una botella de 600ml para compartir, los valores oscilan entre R$ 18 (Brahma/Skol) y R$ 22 (Heineken), lo que se traduce en $5.238 y $6.402 respectivamente.
Rabas y mariscos: los platos más caros
Los "petiscos" o porciones para picar son los que marcan la mayor diferencia. Una porción de papas fritas de 400g cuesta R$ 39,90, casi $11.600. Sin embargo, los mariscos elevan la vara considerablemente:
Rabas (Lula): R$ 110 = $32.010.
Camarones (al ajo y óleo): R$ 159 = $46.269.
Cornalitos (Isca de Peixe): R$ 69,90 = $20.340.
Para los que prefieren opciones más económicas, las empanadas argentinas se consiguen por R$ 16 ($4.656 la unidad) y los churros gourmet para la tarde cotizan a R$ 15 ($4.365).
