Clima hoy en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para el viernes 5 de diciembre
El Servicio Meteorológico Nacional prevé, para el AMBA, otra jornada con buenas condiciones del clima y altas temperaturas.
El clima inestable no se hizo presente durante la semana, el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) mantiene buenas noticias, ya que espera algunos días con buen tiempo para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), junto a un calor agobiante.
En este sentido, espera un viernes con cielo algo nublado en la madrugada y parcialmente nublado durante el resto de la jornada, y acompañado de temperaturas de entre 22 y 34 grados.
Pronóstico del tiempo extendido en el AMBA
Se mantendría la tendencia del buen clima durante el fin de semana en el AMBA, arrancando con un sábado que se anticipa con cielo parcialmente nublado en las primeras horas y mayormente nublado desde la tarde; y acompañado por marcas de entre 21 y 30 grados.
Del mismo modo, el domingo, ya en medio del fin de semana largo, tendría cielo mayormente nublado, con 18 grados de mínima y 27 de máxima, en lo que sería un abrupto descenso de las temperaturas.
En tanto, el lunes feriado se presenta con cielo mayormente nublado en la madrugada y mañana, y con probabilidad de lluvias aisladas en la tarde y noche, con marcas térmicas de entre 18 y 26 grados.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario