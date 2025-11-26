Licencia de conducir: la manera de activar el registro digital en simples pasos
Este proceso se lleva a cabo desde la aplicación Mi Argentina. Además, este nuevo sistema digital rige en todo el país. Los detalles en la nota.
La licencia de conducir digital, anunciada hace algunos meses atrás, ya rige en todo el territorio argentino, a pesar que al principio fue rechazada por algunas jurisdicciones. Esta llegó para simplificar el proceso de obtención del carnet y eliminar trámites burocráticos, facilitando el acceso y la gestión del documento de manera más rápida y segura.
Sin embargo, muchos usuarios aún mantienen una duda al respecto: ¿Cómo se activa la nueva licencia de conducir digital? Este proceso es simple y se realiza desde la aplicación Mi Argentina, motivo por el cual puede desarrollarse desde cualquier dispositivo móvil y en sencillos pasos.
Cómo activar la licencia digital en Mi Argentina
En un control de tránsito, el conductor debe presentar el código QR activo que aparece en su licencia digital, lo que permite a los agentes comprobar al instante que el carnet está vigente.
- Instalar la app: El usuario debe descargar la aplicación oficial “Mi Argentina” desde la tienda de aplicaciones.
- Registro de cuenta: Ingresar el CUIL y un correo electrónico válido para crear el perfil.
- Validación de identidad: Completar la verificación remota siguiendo los pasos que indica la app con su Documento Nacional de Identidad (DNI).
- Acceso al carnet digital: Una vez validados los datos, la licencia de conducir aparece automáticamente en la sección de transporte o trámites dentro de la aplicación.
Cuándo es válida la licencia de conducir digital
- Validez en el país: La versión digital es válida para circular en todo el territorio argentino, siempre que la provincia o municipio esté adherido al sistema. Sin embargo, también se recomienda llevar la licencia física.
- Controles viales: En los operativos, el inspector revisa la información escaneando el QR de la app. Las capturas de pantalla sirven por muy poco tiempo y deben renovarse para que sigan siendo aceptadas.
- Uso en el exterior: Para manejar fuera de Argentina es obligatorio contar con la tarjeta física, ya que solo unos pocos países reconocen la versión digital.
- Aspectos técnicos: La validez del documento digital depende de que el teléfono sea compatible y que la aplicación funcione correctamente.
