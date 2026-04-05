Licencia de conducir: a partir de qué edad ya no se puede tramitar el registro

En el caso de las licencias profesionales (categorías C, D y E), desde los 65 años la revisión psicofísica puede exigirse cada dos años o con mayor frecuencia según criterio médico. Para obtener el carnet en la Ciudad de Buenos Aires se requiere DNI con domicilio en CABA y, en algunos casos, certificado médico. Jubilados con ingresos mínimos, veteranos de Malvinas y personas con certificado de pobreza pueden acceder al trámite sin costo.