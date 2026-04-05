Licencia de conducir: a partir de qué edad ya no se puede tramitar el registro
El trámite ya no está habilitado antes de los 18 en todo el país y los requisitos dependen de cada jurisdicción.
En Argentina, la licencia de conducir no tiene una edad mínima única, ya que cada provincia puede definir sus propias condiciones. A nivel nacional, se permite manejar autos desde los 17 años con autorización parental y ciclomotores desde los 16, aunque estos criterios pueden variar según la jurisdicción.
Esta autonomía genera diferencias tanto en los requisitos como en la vigencia del registro de conducir. Por ejemplo, mientras en la mayoría de las provincias el carnet dura cinco años, en Mendoza puede extenderse hasta diez según la aptitud psicofísica. Además, esa provincia no permite obtener la licencia de conducir clase B1 antes de los 18 años, sin excepciones.
De esta manera, el sistema argentino funciona como un esquema descentralizado donde cada distrito regula la licencia de conducir según su realidad. Esto impacta directamente en la formación de nuevos conductores y obliga a conocer las normas específicas de cada lugar antes de iniciar el trámite.
Qué situaciones pueden impedir la ampliación de la licencia
Si bien no hay una edad tope para renovar, existen situaciones que pueden impedir la continuidad del permiso. No aprobar el examen psicofísico puede derivar en la suspensión definitiva de la licencia. También pueden perder la validez quienes no cumplan con la renovación anual obligatoria después de los 70 años. Además, acumular cinco infracciones graves obliga a rendir nuevamente los exámenes, y los conductores principiantes que cometan faltas severas pueden ser suspendidos.
En el caso de las licencias profesionales (categorías C, D y E), desde los 65 años la revisión psicofísica puede exigirse cada dos años o con mayor frecuencia según criterio médico. Para obtener el carnet en la Ciudad de Buenos Aires se requiere DNI con domicilio en CABA y, en algunos casos, certificado médico. Jubilados con ingresos mínimos, veteranos de Malvinas y personas con certificado de pobreza pueden acceder al trámite sin costo.
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