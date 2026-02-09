Cambia la licencia de conducir: el trámite es 100% digital y hay un nuevo requisito clave
Se gestiona por Mi Argentina y tiene validez legal. El médico carga el apto y te ahorrás la fila. Atentos: cambian los plazos de vencimiento por edad.
La licencia de conducir digital llegó a la Argentina con el objetivo de agilizar trámites y ofrecer mayor seguridad. Si bien implementación fue vista de reojo por diferentes provincias, el paso del tiempo hizo que todas acepten esta nueva modalidad.
Sin embargo, circular con la licencia vencida puede desencadenar en sanciones económicas graves para los conductores, motivo por el cual es importante tenerla actualizada. Este es el proceso de renovación de la licencia de conducir digital.
Los nuevos cambios en la licencia de conducir
Uno de los cambios más importantes introducidos por el Decreto 196/2025 es la exigencia de presentar un certificado de aptitud psicofísica en cada renovación, sin importar la edad del conductor.
El examen puede realizarse en centros médicos públicos o privados que cuenten con profesionales registrados ante la ANSV. El mismo especialista será el encargado de cargar los resultados en el sistema nacional, lo que permite aprobar la renovación de forma instantánea.
Si el resultado del control no es favorable, la renovación puede ser rechazada o suspendida temporalmente hasta que se acredite la aptitud necesaria para conducir.
El trámite puede realizarse de manera totalmente digital a través de la app o el sitio web de Mi Argentina, sin necesidad de acudir al centro emisor. Los pasos son los siguientes:
- Ingresar a la sección "Renovación y/o ampliación de licencia".
- Verificar los datos personales y realizar el pago de las boletas correspondientes.
- Elegir los prestadores autorizados para los exámenes médicos o cursos requeridos.
- Esperar que los resultados sean cargados al sistema por el prestador.
- Acceder al carnet en formato digital dentro de la aplicación.
En caso de preferir la versión física, el conductor deberá contactar al Centro Emisor de Licencias de su jurisdicción.
Licencia 100% digital: se gestiona y exhibe desde la app Mi Argentina, con código QR validado en tiempo real.
Control médico obligatorio: el conductor debe actualizar periódicamente el certificado psicofísico de manera digital.
Plazos según edad:
Menores de 65 años: cada 5 años
De 65 a 70 años: cada 3 años
Mayores de 70 años: todos los años
Fin de la renovación al año: ya no se renueva el registro tras el primer año. Sin embargo, cometer infracciones graves en los primeros dos años implica suspensión automática.
