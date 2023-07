El requisito obligatorio para obtener la licencia de conducir que muchos desconocen

¿Cuáles son los requisitos para obtener la licencia de conducir?

Lo que sucede es que el domicilio que figura en el DNI tiene que ser el mismo que en la licencia de conducir. En caso de que esto no ocurra, se procederá a invalidar la licencia para circular y por ende el conductor quedará totalmente inhabilitado.

El responsable del Área de licencias de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires destacó: “Dentro de CABA el domicilio no hace la diferencia, Es decir, si en la licencia aparece una dirección del barrio de Caballito pero en el DNI figura Villa Urquiza, no hay penalización. Esto se debe a que el registro es emitido dentro de la ciudad y el cambio de domicilio de barrio a barrio no implica cambio de jurisdicción".

Distinto es lo que sucede en PBA, que ahí si muchas veces se puede dar el cambio de partido, por ejemplo si el domicilio del DNI dice La Matanza, pero en la licencia todavía figura San Isidro. Esas serían dos jurisdicciones distintas, por lo cual se debería actualizar también el domicilio en la licencia. Si no, se declara inválida.

Nueva Licencia de Conducir

Requisitos para sacar la licencia de conducir:

Tener la edad correspondiente para la clase de licencia que solicitás.

Consultá las clases y su vigencia.

Si sos menor de 18 años, tenés que estar autorizado por tu representante legal (padre, madre o tutor).

Saber leer.

Si sacás la licencia profesional (clase C, D y E), saber escribir.

DNI original y copia.

Si sacás clase D, certificado de antecedentes penales.

¿Qué sucede si se vence la licencia de conducir?

Lo que sucede en CABA y la prorroga que se otorgó durante la pandemia, es que hay que prestar atención a la fecha de vencimiento en cada caso en particular. Si no se renovó después de la pandemia y tiene fecha de vencimiento hasta el 14 de febrero 2025 inclusive, está vigente la prórroga de dos años, pero hay que hacer la reimpresión obligatoria del plástico.

Este trámite se realiza de forma online a través de la web oficial del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. El turno se puede solicitar con hasta un mes de anticipación a la fecha de vencimiento. Esta extensión lo que hace es que, si el registro vence en enero de 2025, se extienda hasta enero de 2027.

Si el trámite está en curso, se puede circular con el plástico vencido hasta tres meses. Pero si el conductor que debe renovar su licencia no lo hace en el término de un año, para volver a conducir tiene que empezar todo cero, esto implica rendir el curso teórico, el examen y la posterior prueba de manejo.