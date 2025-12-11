Llega a Argentina la tirzepatida, un fármaco inyectable para combatir a la diabetes y la obesidad

Cómo se aplica la tirzepatida

La tirzepatida es una solución inyectable que se administra a partir de los 18 años. Se aplica de manera subcutánea y con frecuencia semanal, en dosis que van desde los 2,5 mg a los 15mg para un esquema de tratamiento escalonado. Las dosis aumentan conforme a la respuesta metabólica y la tolerancia del paciente.

El producto se encuentra disponible en formato de lapicera prellenada multidosis, denominada KwikPen.

Quiénes pueden utilizar tirzepatida

La indicación principal de tirzepatida corresponde a adultos con obesidad (IMC ≥30) o sobrepeso (IMC ≥27) que presentan alguna condición asociada: hipertensión arterial, colesterol alto, insuficiencia cardíaca, prediabetes o apnea del sueño.

También se indica para personas con diabetes tipo 2 (DMT2) que no hayan logrado un control glucémico óptimo con otros tratamientos.

Los efectos de la tirzepatida

El efecto sinérgico de sus componentes genera una reducción de peso clínicamente significativa, en muchos casos superior al 25%, con predominio en la pérdida de masa grasa.

Según especialistas, más del 90% de los pacientes presenta una respuesta metabólica favorable desde la dosis mínima, lo que permite una estrategia terapéutica progresiva y sostenida.