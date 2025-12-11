Llega a Argentina la tirzepatida, un fármaco inyectable para combatir a la diabetes y la obesidad
El tratamiento médico ayuda a reducir el peso y regular el metabolismo. Qué es y cómo funciona.
La tirzepatida fue presentada oficialmente en Argentina esta semana. Se trata de un nuevo medicamento inyectable para tratar las enfermedades de diabetes y obesidad, cuyo uso debe ser indicado estrictamente bajo prescripción médica y siempre acompañado de una buena alimentación, actividad física y seguimiento clínico continuo.
El inyectable, aprobado por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnologías (ANMAT), fue desarrollado por la empresa farmacéutica Lilly y será comercializado y distribuido en el país por el laboratorio Adium.
Qué es la tirzepatida y cómo funciona
La tirzepatida es un agonista dual de los receptores GIP (Péptido insulinotrópico dependiente de glucosa) y GLP-1 (Péptido similar a glucagón tipo-1).
El GIP, actúa como un modulador del metabolismo del tejido adiposo, mejorando la eficiencia energética, regulando la liberación y el almacenamiento de lípidos, y fortaleciendo la sensibilidad a la insulina.
Por su parte, el GLP-1 aumenta la sensación de saciedad y enlentece el vaciamiento gástrico, además de potenciar la secreción de insulina, lo que contribuye a reducir la ingesta de alimentos. Al combinarse con el GIP, ambos producen un descenso de peso sostenido en el tiempo.
Cómo se aplica la tirzepatida
La tirzepatida es una solución inyectable que se administra a partir de los 18 años. Se aplica de manera subcutánea y con frecuencia semanal, en dosis que van desde los 2,5 mg a los 15mg para un esquema de tratamiento escalonado. Las dosis aumentan conforme a la respuesta metabólica y la tolerancia del paciente.
El producto se encuentra disponible en formato de lapicera prellenada multidosis, denominada KwikPen.
Quiénes pueden utilizar tirzepatida
La indicación principal de tirzepatida corresponde a adultos con obesidad (IMC ≥30) o sobrepeso (IMC ≥27) que presentan alguna condición asociada: hipertensión arterial, colesterol alto, insuficiencia cardíaca, prediabetes o apnea del sueño.
También se indica para personas con diabetes tipo 2 (DMT2) que no hayan logrado un control glucémico óptimo con otros tratamientos.
Los efectos de la tirzepatida
El efecto sinérgico de sus componentes genera una reducción de peso clínicamente significativa, en muchos casos superior al 25%, con predominio en la pérdida de masa grasa.
Según especialistas, más del 90% de los pacientes presenta una respuesta metabólica favorable desde la dosis mínima, lo que permite una estrategia terapéutica progresiva y sostenida.
