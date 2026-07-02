¿Llega la nieve al AMBA? Qué tiene que pasar para que se repita el fenómeno del 2007

¿Puede caer nieve en el AMBA?

A pesar de que el invierno ya tiñó de blanco varias localidades bonaerenses, la posibilidad de que nieve en la Capital Federal y sus alrededores sigue siendo altamente improbable. Para que este fenómeno ocurra, la combinación de factores debe ser exacta. No basta con que el termómetro se desplome; los meteorólogos explican que se requiere una "receta" de tres condiciones simultáneas: