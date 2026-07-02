¿Llega la nieve al AMBA? Qué tiene que pasar para que se repita el fenómeno del 2007
Tras las postales que dejaron algunos sectores del país, porteños y bonaerenses se esperanzan con volver a ver la nieve. ¿Sucederá?
Una bomba de frío polar proveniente de la Antártida mantiene en vilo al país. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas por temperaturas extremas y advirtió que las heladas severas continuarán durante los próximos días, registrando marcas térmicas de hasta 10°C por debajo de la media invernal.
Cabe señalar que, este jueves 2 de julio, el fenómeno regaló un espectáculo blanco y muy poco frecuente en territorio bonaerense. Los vecinos de varias localidades amanecieron sorprendidos por la nieve; entre las zonas afectadas se encuentran: Mar del Plata, Tres Arroyos, Sierra de los Padres, Necochea, entre otras.
Lo cierto es que, ante este panorama helado para el país, porteños y bonaerenses se preguntan si la nieve podría llegar también al AMBA, es decir, el territorio comprendido por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense.
¿Puede caer nieve en el AMBA?
A pesar de que el invierno ya tiñó de blanco varias localidades bonaerenses, la posibilidad de que nieve en la Capital Federal y sus alrededores sigue siendo altamente improbable. Para que este fenómeno ocurra, la combinación de factores debe ser exacta. No basta con que el termómetro se desplome; los meteorólogos explican que se requiere una "receta" de tres condiciones simultáneas:
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Frío extremo: Temperaturas bajo cero o muy cercanas a los 0°C en las distintas capas de la atmósfera.
Humedad elevada: El aire debe tener la carga de agua suficiente para formar los copos.
Precipitaciones: Obviamente, tiene que haber lluvias en curso.
El pronóstico para los próximos días
Actualmente, el panorama meteorológico para la Ciudad de Buenos Aires descarta esta posibilidad debido a la falta de inestabilidad: para este viernes, se espera una temperatura mínima de -1°C, lo que podría ser más bajo aun teniendo en cuenta la sensación térmica, con una máxima de apenas 10°C.
En tanto, el cielo estará algo nublado durante la mañana y parcialmente nublado durante la tarde/noche, sin probabilidad de lluvias.
Aunque el frío será intenso y llegará al congelamiento, la ausencia de precipitaciones disipa cualquier expectativa de ver nevar en el asfalto porteño.
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