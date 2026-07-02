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¿Llega la nieve al AMBA? Qué tiene que pasar para que se repita el fenómeno del 2007

Sociedad

Tras las postales que dejaron algunos sectores del país, porteños y bonaerenses se esperanzan con volver a ver la nieve. ¿Sucederá?

Cambió el pronóstico y anticipan nieve el 25 de Mayo y lluvias con anticiclón postfrontal en Buenos Aires

Cambió el pronóstico y anticipan nieve el 25 de Mayo y lluvias con anticiclón postfrontal en Buenos Aires

Una bomba de frío polar proveniente de la Antártida mantiene en vilo al país. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió alertas por temperaturas extremas y advirtió que las heladas severas continuarán durante los próximos días, registrando marcas térmicas de hasta 10°C por debajo de la media invernal.

Cabe señalar que, este jueves 2 de julio, el fenómeno regaló un espectáculo blanco y muy poco frecuente en territorio bonaerense. Los vecinos de varias localidades amanecieron sorprendidos por la nieve; entre las zonas afectadas se encuentran: Mar del Plata, Tres Arroyos, Sierra de los Padres, Necochea, entre otras.

Lo cierto es que, ante este panorama helado para el país, porteños y bonaerenses se preguntan si la nieve podría llegar también al AMBA, es decir, el territorio comprendido por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense.

¿Puede caer nieve en el AMBA?

A pesar de que el invierno ya tiñó de blanco varias localidades bonaerenses, la posibilidad de que nieve en la Capital Federal y sus alrededores sigue siendo altamente improbable. Para que este fenómeno ocurra, la combinación de factores debe ser exacta. No basta con que el termómetro se desplome; los meteorólogos explican que se requiere una "receta" de tres condiciones simultáneas:

  • Frío extremo: Temperaturas bajo cero o muy cercanas a los 0°C en las distintas capas de la atmósfera.

  • Humedad elevada: El aire debe tener la carga de agua suficiente para formar los copos.

  • Precipitaciones: Obviamente, tiene que haber lluvias en curso.

El pronóstico para los próximos días

Actualmente, el panorama meteorológico para la Ciudad de Buenos Aires descarta esta posibilidad debido a la falta de inestabilidad: para este viernes, se espera una temperatura mínima de -1°C, lo que podría ser más bajo aun teniendo en cuenta la sensación térmica, con una máxima de apenas 10°C.

En tanto, el cielo estará algo nublado durante la mañana y parcialmente nublado durante la tarde/noche, sin probabilidad de lluvias.

Aunque el frío será intenso y llegará al congelamiento, la ausencia de precipitaciones disipa cualquier expectativa de ver nevar en el asfalto porteño.

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