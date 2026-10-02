Femicidio en Tigre: despidieron a Aixa, la joven de 20 años que fue asesinada por su exnovio
La víctima había denunciado varias veces a su expareja, Daniel Alejandro Sofía. La policía lo arrestó a pocos metros de la casa donde ocurrió el femicidio.
Familiares y amigos de Aixa, la joven que fue asesinada esta semana en Dique Luján, partido de Tigre, despidieron sus restos este viernes mientras continua la investigación judicial por su femicidio. El principal sospechoso es la expareja de la víctima, que ya fue detenido.
Decenas de personas pasaron la jornada en la casa velatoria donde la familia de Aixa despidió sus restos un día después de que los vecinos de Dique Luján intentaran linchar a la abuela del principal sospechoso por el femicidio por intentar esconder al hombre.
Aixa Mili, de 20 años, había denunciado en varias ocasiones a su exnovio Alejandro Daniel Sofía, de 26, por violencia de género y hasta un intento de ahorcamiento.
Tanto los vecinos de la joven como su padre, Antonio Mili, conocían el trato que Sofía le dispensaba a Aixa y habían radicado sus propias denuncias por violencia de género contra el hombre.
Este viernes las cámaras de canales como TN lograron captar el momento en que Antonio Mili dejaba la casa velatoria apoyado por sus seres queridos y vestido con una remera blanca con la foto de su hija pidiendo justicia.
Femicidio de Aixa en Tigre: el peor final que había tenido graves antecedentes
Según el informe policial, Sofía había sido detenido el 13 de diciembre de 2025 en el marco de una causa por “Lesiones Leves y Amenazas Coactivas”, en la que Aixa figuraba como víctima. El acusado recuperó la libertad el pasado 12 de julio.
Aún antes de ser liberado Sofía había logrado volver a contactar a Aixa para amenazarla de muerte, y una vez en la calle se dirigió a la casa de la joven y la mató el martes de esta semana. El padre de Aixa encontró su cuerpo al volver del trabajo y llamó a la Policía.
A las 5 de la mañana del miércoles Sofía publicó un video de "despedida" en su perfil de Whatsapp diciendo que quitaría la vida, pero los efectivos policiales lo encontraron al día siguiente escondido en la casa de su abuela, a apenas 300 metros de donde perpetró el femicidio de Aixa.
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