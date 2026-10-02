Femicidio en Tigre: despidieron a Aixa, la joven de 20 años que fue asesinada por su exnovio

Femicidio de Aixa en Tigre: el peor final que había tenido graves antecedentes

Según el informe policial, Sofía había sido detenido el 13 de diciembre de 2025 en el marco de una causa por “Lesiones Leves y Amenazas Coactivas”, en la que Aixa figuraba como víctima. El acusado recuperó la libertad el pasado 12 de julio.

Aún antes de ser liberado Sofía había logrado volver a contactar a Aixa para amenazarla de muerte, y una vez en la calle se dirigió a la casa de la joven y la mató el martes de esta semana. El padre de Aixa encontró su cuerpo al volver del trabajo y llamó a la Policía.

Caso Aixa: qué establece el Código Penal sobre el encubrimiento de la abuela del presunto femicida

A las 5 de la mañana del miércoles Sofía publicó un video de "despedida" en su perfil de Whatsapp diciendo que quitaría la vida, pero los efectivos policiales lo encontraron al día siguiente escondido en la casa de su abuela, a apenas 300 metros de donde perpetró el femicidio de Aixa.