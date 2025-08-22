Llega una nueva edición de "Exigí buen café", la feria ideal para los amantes del café de especialidad

Imagen de WhatsApp 2025-08-21 a las 19.35.26_0d9557a1

“Hoy, Exigí Buen Café es el gran termómetro del café en Argentina. En la feria se cruzan los que producen, los que tuestan, los que sirven, los que compran y los que prueban”, explica Sabrina Cuculiansky, CEO de la feria. Y agrega: “Toda la cadena de la planta a la taza estará presente en esta 12 edición de la expo de café de Argentina, el 14 y 15 de septiembre en La Rural en 5.000m², con 100 expositores locales e internacionales y 25.000 visitantes esperados”.