Llega una nueva edición de "Exigí buen café", la feria ideal para los amantes del café de especialidad
La cita será el domingo 14 y lunes 15 de septiembre en La Rural. Desde minutouno.com hablamos con Sabrina Cuculiansky, CEO de la feria.
A lo largo de los años, Exigí Buen Café se ha consolidado como el evento más destacado del sector cafetero en Argentina y América Latina. Desde su primera edición en 2013, la feria ha reunido a miles de aficionados, baristas, productores y empresas del mundo del café, ofreciendo un espacio único para compartir conocimientos, descubrir tendencias y, por supuesto, degustar café de calidad.
“Hoy, Exigí Buen Café es el gran termómetro del café en Argentina. En la feria se cruzan los que producen, los que tuestan, los que sirven, los que compran y los que prueban”, explica Sabrina Cuculiansky, CEO de la feria. Y agrega: “Toda la cadena de la planta a la taza estará presente en esta 12 edición de la expo de café de Argentina, el 14 y 15 de septiembre en La Rural en 5.000m², con 100 expositores locales e internacionales y 25.000 visitantes esperados”.
Esta feria internacional atrae cada año a líderes influyentes, compradores y proveedores de todo el mundo, baristas de toda la región y amantes del café de todas las edades. Es el lugar ideal para encontrar cafés de todos los rincones del planeta, aprender a prepararlos de la mejor manera y degustarlos sin límites.
¿Qué se podrá ver en la edición 2025?
La 12ª edición de Exigí Buen Café se llevará a cabo en el icónico predio de La Rural, en Buenos Aires. Este año, la programación incluye propuestas innovadoras, experiencias sensoriales y competencias para todos los gustos:
-
Talleres gratuitos y catas: espacio para aprender sobre molienda, métodos de preparación, tueste y cafés de origen.
Maridaje de vinos y café: una experiencia exclusiva para 20 personas que podrán disfrutar de esta combinación única en una cata guiada.
Coffee Rave: una fiesta que une música en vivo, DJ y degustación de café, inspirada en una tendencia que nació en Europa y ya llegó a Buenos Aires.
-
Latte Art en vivo: shows de baristas creando diseños con leche, desde corazones hasta figuras en 3D.
Concursos nacionales: competencias como el Concurso Nacional de Baristas, Latte Art y Café & Espirituosas, premiando creatividad y técnica.
Speakers internacionales: expertos de todo el mundo compartirán tendencias en producción, negocios, tecnología y consumo. Entre ellos, estará Nico Artussi, sommelier de café, quien presentará su nuevo libro el domingo a las 17 hs.
Expositores internacionales: más de 70 stands presentarán lo último en productos y servicios vinculados al universo del café.
“Exigí Buen Café muestra que Argentina ya no es un país en el que sólo importa el café, sino que tanto la industria como los consumidores piensan en café, lo comunican, lo investigan, lo profesionalizan”, concluye Sabrina Cuculiansky.
Para agendar:
-
Dónde: La Rural, Buenos Aires
Cuándo: Domingo 14 y lunes 15 de septiembre, de 10 a 21 hs.
Más info: @exigibuencafe
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario