Quién es Emmanuel Kovalivker, el dueño de la Suizo Argentina hallado con U$S266.000 y millones de pesos

Jonathan, por su parte, fue quien consolidó el rol de la empresa como proveedor del Estado, que la convirtió en un negocio megamillonario, a través de su vínculo con Mauricio Macri, con quien mantiene una amistad y hasta juega habitualmente al pádel.

Luego y a través del expresidente, llegó a fiscalizar para La Libertad Avanza (LLA) durante el balotaje presidencial de 2023 que consagró a Javier Milei como Presidente de la Nación.