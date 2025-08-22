Quién es Emmanuel Kovalivker, el dueño de la Suizo Argentina hallado con U$S266.000 y millones de pesos
Aunque aparece como dueño minoritario de la empresa familiar, con apenas el 0,015% de las acciones, es quien tenía el rol más activo en la vida de la compañía.
Como ya se informó, en el marco de los allanamientos ordenados por el juez federal Sebastián Casanello, se procedió este viernes a allanar la sede de la Droguería Suizo Argentina, donde se secuestraron 15 cajas que contenían documentación y un pendrive con información de interés para la causa iniciada por presuntos hechos de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), develados por su ahora extitular, Diego Spagnuolo.
Otro allanamiento se llevó a cabo en una vivienda de Nordelta, donde su propietario, Emmanuel Kovalivker, uno de los dueños de la Suizo Argentina, fue demorado cuando se encontraba dentro de su vehículo personal, del cual fueron incautados U$S266.000 y $7.000.000, todo en efectivo, además de su teléfono celular y su pasaporte.
Según indicaron fuentes judiciales, el dinero se encontraba dividido en varios sobres con billetes que el empresario llevaba en la parte de atrás de su auto, con el cual se cree pretendía huir del lugar para evitar se encontrado mientras se realizaba el procedimiento judicial.
Quién es Emmanuel Kovalivker
Emmanuel Kovalivker, por cierto, tiene una participación minoritaria en la Droguería Suizo Argentina: tiene apenas el 0,015%; su padre, Eduardo Jorge, posee el 64,5% de las acciones, mientras que su hermano Jonathan Simón controla un poco más del 21% y figura como presidente de la empresa.
Sin embargo, Emmanuel mantiene un rol activo en la gestión diaria de la compañía familiar fundada por el abuelo León Kovalivker, farmacéutico que fundó lo que hoy es Droguería Suizo Argentina, convirtiéndola en principal proveedor de medicamentos de la ANDIS.
Jonathan, por su parte, fue quien consolidó el rol de la empresa como proveedor del Estado, que la convirtió en un negocio megamillonario, a través de su vínculo con Mauricio Macri, con quien mantiene una amistad y hasta juega habitualmente al pádel.
Luego y a través del expresidente, llegó a fiscalizar para La Libertad Avanza (LLA) durante el balotaje presidencial de 2023 que consagró a Javier Milei como Presidente de la Nación.
