Clima en Buenos Aires: el pronóstico del tiempo para este sábado 23 de agosto
Aunque las temperaturas no serán muy altas, la Ciudad de Buenos Aires gozará de un cielo despejado en el inicio del fin de semana. Los detalles.
Tras una semana inestable, este sábado sorprenderá a los habitantes de la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores: el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé una jornada agradable y con cielo despejado en gran parte del día, aunque las temperaturas no serán demasiado altas.
El organismo estimó que el termómetro oscilará entre los 8 y 15 grados en el inicio del fin de semana, con viento soplando desde el Sudoeste en la mayor parte de la jornada y algunas ráfagas durante la tarde que podrían alcanzar los 50 kilómetros por hora. No se esperan precipitaciones.
Pronóstico extendido para el AMBA
Para el domingo, el termómetro descenderá a los 5 grados, pero ampliará también su máxima a los 18 grados. Con cielo soleado durante la mañana, el viento provendrá en esta oportunidad desde el Noroeste. Hacia la tarde, aparecerán algunas nubes y podría haber ráfagas de hasta 50 kilómetros por hora nuevamente, lo que se extenderá también hacia la noche.
En tanto, el lunes promete mejorar las térmicas: el día iniciaría con una mínima de 9 grados y podría alcanzar los 21, asegurando un día muy primaveral. Además, el cielo estará despejado, por lo que será una jornada ideal para disfrutar al aire libre. El viento soplará desde el Oeste y la posibilidad de precipitaciones, al momento, es nula.
Pronóstico día por día en el AMBA
- Sábado: mínima de 8° y máxima de 15°, con cielo algo nublado.
- Domingo: mínima de 5° y máxima de 18°, ambiente frío y soleado.
- Lunes: mínima de 9° y máxima de 21°, empieza a sentirse el cambio.
- Martes: mínima de 9° y máxima de 20°, clima templado.
- Miércoles: mínima de 10° y máxima de 20°, pleno calorcito primaveral.
- Jueves: mínima de 10° y máxima de 10°.
- Viernes: mínima de 13° y máxima de 21°, leve baja pero todavía agradable.
