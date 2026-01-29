Lo buscaban por robos y lo atraparon predicando: cayó un falso pastor evangélico

Un operativo coordinado por el Ministerio de Seguridad Nacional permitió la detención de un hombre de 27 años, de nacionalidad boliviana, que se encontraba prófugo de la Justicia y era intensamente buscado por su presunta participación en una banda dedicada a robos organizados en la zona sur del Conurbano bonaerense. El arresto se concretó en Lomas de Zamora, luego de que se confirmara que el sospechoso se hacía pasar por pastor evangélico para evitar ser detectado por las fuerzas policiales.