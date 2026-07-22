La polémica frase de Juan Román Riquelme sobre Sebastián Villa: "Ya cumplió sentencia"
El presidente de Boca se refirió a la reincorporación del delantero, que fue condenado por violencia de género y recibió una denuncia por abuso sexual.
En una amplia rueda de prensa, el presidente de Boca, Juan Román Riquelme, abordó diversos temas de la actualidad xeneize. Entre los puntos más destacados, fundamentó la reincorporación de Sebastián Villa, condenado por violencia de género en junio de 2023 y con una denuncia de abuso a sus espaldas, que no prosperó en la Justicia.
La reincorporación de Sebastián Villa y el mercado de pases
Al ser consultado sobre el delantero colombiano, el presidente de la institución aclaró la postura que mantuvo la dirigencia tras la condena judicial a dos años y un mes de prisión en suspenso que recibió el futbolista. En este sentido, Riquelme sostuvo que la directiva cumplió con su palabra de apartarlo de la actividad en cuanto existiera un fallo firme, pero enfatizó que, habiendo saldado su deuda legal, el atacante tiene la posibilidad de reiniciar su ciclo en el club.
"Estamos contentos con cada jugador que llega al club", indicó, al mismo tiempo que señaló que Villa "merecía una oportunidad". Además, destacó que el cafetero "puede ayudar al equipo" dado que "ya cumplió sentencia", en una causa que no mencionó al referirse al futbolista.
En esa misma línea, Román valoró las cualidades futbolísticas del colombiano, remarcando que al conocer la institución no necesitará un proceso de adaptación. Asimismo, cuestionó la coincidencia temporal de los citatorios judiciales de Villa con las fechas de los compromisos deportivos de aquella época.
La elección de Arruabarrena y las reformas en la Bombonera
En el plano técnico, la máxima autoridad auriazul fue tajante al señalar que Rodolfo Arruabarrena constituyó su única alternativa para asumir la conducción del primer equipo tras la salida del cuerpo técnico saliente, destacando la amistad que los une desde su etapa como futbolistas y la identificación del "Vasco" con la institución.
Por otra parte, Riquelme mostró las renovaciones estructurales en la platea L de La Bombonera, sobre el sector de la calle Brandsen. Las obras abarcan la amplificación de pasillos, la inclusión de propuestas gastronómicas y un hall central totalmente remodelado, además de anunciar la instalación de nuevas pantallas gigantes para fin de año.
"Queremos que los socios disfruten de cada mejora. Es un trabajo constante para que nuestra casa se vea cada vez mejor", manifestó el directivo
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