La polémica frase de Juan Román Riquelme sobre Sebastián Villa: "Ya cumplió sentencia"

Por otra parte, Riquelme mostró las renovaciones estructurales en la platea L de La Bombonera, sobre el sector de la calle Brandsen. Las obras abarcan la amplificación de pasillos, la inclusión de propuestas gastronómicas y un hall central totalmente remodelado, además de anunciar la instalación de nuevas pantallas gigantes para fin de año.

"Queremos que los socios disfruten de cada mejora. Es un trabajo constante para que nuestra casa se vea cada vez mejor", manifestó el directivo