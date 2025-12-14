Paro de controladores aéreos: qué días habrá vuelos nacionales e internacionales afectados
Atepsa resolvió profundizar las medidas de fuerza tras el fracaso de las negociaciones con la Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA).
La Asociación Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (Atepsa), gremio que representa a los controladores aéreos, anunció un cronograma de paros que afectará a vuelos nacionales e internacionales durante las próximas semanas.
El sindicato ya había llevado adelante medidas de fuerza durante noviembre, con impacto en la aviación de carga, y denunció el incumplimiento de acuerdos previamente firmados por parte de la empresa. Ante la falta de respuestas a sus reclamos, resolvieron profundizar su plan de acción.
En un comunicado, el gremio señaló que desde la asunción de las actuales autoridades de EANA en 2024 existe "una ausencia total de diálogo" tanto para abordar las cuestiones salariales como para resolver problemas operativos que, aseguran, afectan al sistema de navegación aérea. Asimismo indicaron que "ambas situaciones siguen sin respuestas".
Entre los principales reclamos, Atepsa exige la reincorporación de trabajadores despedidos sin causa en aeropuertos con déficit de personal, la revisión de ítems salariales como el monto por refrigerio y trayectoria, la respuesta a más de 60 reclamos operativos y la reapertura de la paritaria. Según el gremio, estos planteos fueron realizados hace más de tres meses sin obtener soluciones.
Además, advirtieron que, frente al crecimiento de las operaciones aéreas, la situación salarial resulta crítica y afirmaron que muchos trabajadores deben asumir dos o tres empleos para llegar a fin de mes, en contradicción con los principios establecidos por la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).
Cronograma de paros de los controladores aéreos
-
Miércoles 17 de diciembre, de 8 a 11: afectación de despegues de vuelos con destino nacional.
Jueves 18 de diciembre, de 16 a 19: afectación de despegues de vuelos con destino nacional.
Martes 23 de diciembre, de 19 a 23: afectación de despegues de vuelos con destino nacional.
Sábado 27 de diciembre, de 14 a 17: afectación de vuelos con destino internacional en todos los aeropuertos del país.
Lunes 29 de diciembre, de 8 a 11: afectación de toda la aviación en todos los aeropuertos del país.
Desde Atepsa aclararon que las medidas alcanzarán únicamente a los despegues de aeronaves, ya que se restringirán las autorizaciones en tierra y no se recibirán ni transmitirán planes de vuelo durante los horarios de paro. No obstante, quedarán exceptuadas las operaciones declaradas en emergencia, así como los vuelos sanitarios, humanitarios, de Estado y de búsqueda y salvamento.
Por su parte, EANA ratificó su voluntad de diálogo y aseguró que las instancias de negociación continúan abiertas. Desde la empresa señalaron que Atepsa "intentó dar por finalizada de manera unilateral la negociación en curso" y remarcaron que, mientras el proceso siga abierto, no hay definiciones finales.
En ese marco, la Secretaría de Trabajo convocó a una nueva audiencia para el miércoles 17 de diciembre a las 10, con el objetivo de destrabar el conflicto y evitar afectaciones a los pasajeros.
