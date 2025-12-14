Paro de controladores aéreos: qué días habrá vuelos nacionales e internacionales afectados

Cronograma de paros de los controladores aéreos

Miércoles 17 de diciembre , de 8 a 11: afectación de despegues de vuelos con destino nacional.

Jueves 18 de diciembre , de 16 a 19: afectación de despegues de vuelos con destino nacional.

Martes 23 de diciembre , de 19 a 23: afectación de despegues de vuelos con destino nacional.

Sábado 27 de diciembre , de 14 a 17: afectación de vuelos con destino internacional en todos los aeropuertos del país.

Lunes 29 de diciembre, de 8 a 11: afectación de toda la aviación en todos los aeropuertos del país.

Desde Atepsa aclararon que las medidas alcanzarán únicamente a los despegues de aeronaves, ya que se restringirán las autorizaciones en tierra y no se recibirán ni transmitirán planes de vuelo durante los horarios de paro. No obstante, quedarán exceptuadas las operaciones declaradas en emergencia, así como los vuelos sanitarios, humanitarios, de Estado y de búsqueda y salvamento.

Por su parte, EANA ratificó su voluntad de diálogo y aseguró que las instancias de negociación continúan abiertas. Desde la empresa señalaron que Atepsa "intentó dar por finalizada de manera unilateral la negociación en curso" y remarcaron que, mientras el proceso siga abierto, no hay definiciones finales.

En ese marco, la Secretaría de Trabajo convocó a una nueva audiencia para el miércoles 17 de diciembre a las 10, con el objetivo de destrabar el conflicto y evitar afectaciones a los pasajeros.