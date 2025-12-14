Horror en Jujuy: un grupo de adolescentes asesinó a un chico de 15 años a la salida de una fiesta

Jujuy Asesinato

Horas después, la Dirección de Investigaciones de la Unidad Regional 7, junto al Ministerio Público de la Acusación, realizó distintos operativos en la zona de Alto Comedero. A partir de testimonios y de un video que se viralizó en redes sociales, la Policía logró identificar a los presuntos responsables.

En los procedimientos fueron detenidos dos adolescentes, una joven de 16 años y un varón de 15, y demorados otros menores de entre 13 y 16 años que se encontraban con ellos. Todos fueron trasladados a la Brigada de Investigaciones de Alto Comedero en presencia de sus padres.

En este contexto, vecinos del barrio aseguraron que el ataque ocurrió fuera del domicilio donde se realizaba la fiesta y que la agresión fue directa.

La fiscalía dispuso que la causa quede a cargo del Juzgado de Menores, que continuará con la investigación y la imputación correspondiente.