Lo pararon en un control sobre la Ruta 9 y descubrieron que llevaba más de 130 armas de guerra

Las armas de guerra incautadas en el procedimiento

Pese a esto, se comprobó que el conductor no tenía la autorización requerida por el RENAR para el transporte comercial de este tipo de armas.

Llevaba 131 armas de fuego en su camioneta

Transportaba las armas en varias cajas

En total, se incautaron 131 armas de fuego, todas de fábrica y sin uso. Dentro del arsenal había:

58 pistolas Taurus calibre 9 mm.

32 pistolas Beretta calibre 9 mm.

10 carabinas Rossi calibre .22 LR.

8 revólveres Taurus calibre .38 Special.

5 escopetas Rossi calibre 12.

5 fusiles Rossi calibre .22 LR.

4 escopetas Rossi calibre 20.

3 pistolas Beretta calibre .40.

2 revólveres Taurus calibre .44 Magnum.

2 escopetas Beretta calibre 12.

2 carabinas Taurus calibre .223.

1 fusil Rossi calibre .308.

Tanto la camioneta como las armas fueron incautadas por la Justicia. En el caso interviene el fiscal Rubén Darío Giagnorio, de la UFI Nº 3 de San Nicolás, quien dispuso la aprehensión de G.A.G. por el delito de portación ilegal de arma de guerra. Quedó detenido y será indagado en las próximas horas.