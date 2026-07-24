Lo pararon en un control sobre la Ruta 9 y descubrieron que llevaba más de 130 armas de guerra
Todas las pistolas fueron halladas dentro de una camioneta, eran nuevas y se sospecha que estaba destinadas a la venta.
Un hombre fue detenido en un control de rutina realizado sobre la Ruta Nacional 9 luego de que se descubriera que transportaba un arsenal de revólveres, fusiles y escopetas en su camioneta sin la autorización correspondiente del Registro Nacional de Armas (RENAR).
El hallazgo se produjo durante un procedimiento llevado a cabo por personal del personal del Destacamento Vial San Nicolás, a la altura del kilómetro 231 de la Ruta 9, donde los agentes interceptaron a una Toyota Hilux gris.
Al memento de la requisa, los efectivos encontraron un cargador de pistola calibre 9 milímetros con diez municiones intactas dentro del bolsillo del conductor, identificado como G.A.G, de 41 años, con domicilio en la ciudad de Resistencia, Chaco.
A su vez, en uno de los asientos del vehículo llevaba una pistola semiautomática Ruger Max-9 calibre 9 milímetros, sobre la cual el hombre no pudo presentar la documentación requerida para su portación.
Durante la inspección, se estableció que G.A.G. transportaba un cargamento de armas provenientes de las firmas importadoras Rodamientos Severino SRL, SAM Pacífico SRL y Trampia SRL, ubicadas en la localidad santafesina de Pueblo Esther, con destino a la armería NGA Defense SA, en la ciudad bonaerense de Pilar.
Pese a esto, se comprobó que el conductor no tenía la autorización requerida por el RENAR para el transporte comercial de este tipo de armas.
Llevaba 131 armas de fuego en su camioneta
En total, se incautaron 131 armas de fuego, todas de fábrica y sin uso. Dentro del arsenal había:
- 58 pistolas Taurus calibre 9 mm.
- 32 pistolas Beretta calibre 9 mm.
- 10 carabinas Rossi calibre .22 LR.
- 8 revólveres Taurus calibre .38 Special.
- 5 escopetas Rossi calibre 12.
- 5 fusiles Rossi calibre .22 LR.
- 4 escopetas Rossi calibre 20.
- 3 pistolas Beretta calibre .40.
- 2 revólveres Taurus calibre .44 Magnum.
- 2 escopetas Beretta calibre 12.
- 2 carabinas Taurus calibre .223.
- 1 fusil Rossi calibre .308.
Tanto la camioneta como las armas fueron incautadas por la Justicia. En el caso interviene el fiscal Rubén Darío Giagnorio, de la UFI Nº 3 de San Nicolás, quien dispuso la aprehensión de G.A.G. por el delito de portación ilegal de arma de guerra. Quedó detenido y será indagado en las próximas horas.
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