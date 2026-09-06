Lo peor está por venir: ¿qué es el graupel y hasta cuándo afectará el clima de Buenos Aires?
El ingreso de una masa de aire polar provocó la caída de granizo blando o nieve granulada en distintos puntos del país y sorprendió en el interior de la provincia de Buenos Aires.
Una masa de aire de origen polar, atípica para esta época del año, provocó este fin de semana un marcado descenso de las temperaturas y la caída de graupel, también conocido como granizo blando o nieve granulada en distintos puntos del país.
En la provincia de Buenos Aires, el graupel sorprendió a los vecinos de La Plata, Tandil y Bahía Blanca, algunas de las ciudades donde se reportó la caída de estas pequeñas partículas de hielo que, por su aspecto, pueden confundirse con nieve.
El graupel es un tipo de precipitación que se ubica a medio camino entre la nieve y el granizo. Se origina cuando gotas de agua en estado de subenfriamiento se adhieren y se congelan sobre un núcleo de hielo mientras este cae dentro de la nube, formando así una bolitas de color blanco, aspecto opaco y peso muy reducido, que se deshacen con facilidad al apretarlas. Aunque no se trata ni de nieve ni de granizo en sentido estricto, con frecuencia se lo confunde con esas precipitaciones, sobre todo cuando se va depositando en el suelo.
En diálogo con C5N, el meteorólogo Sebastián Pabliaro explicó que el fenómeno está vinculado con "el ingreso de una masa de aire de origen polar, atípico para esta época del año". Según detalló, el aire frío comenzó a avanzar desde la Patagonia el viernes y continuará desplazándose hacia el norte del país.
"A medida que avanza, empuja la masa de aire cálida que teníamos y empieza a generar precipitaciones y formación de graupel o granizo finito y jornadas muy, muy frías", señaló.
De todas maneras, el especialista descartó la posibilidad de nevadas en el interior de la provincia de Buenos Aires, aunque advirtió que habrá "presencia de heladas poco habituales para la época".
Consultado sobre si esta situación puede estar relacionada con el fenómeno del Súper Niño, Pabliaro sostuvo que estas masas de aire "suelen ser bastante particulares y no suelen pasar por estas latitudes, pero siempre queda algún remanente".
Además, anticipó que el descenso de las temperaturas podría repetirse la próxima semana: "Si bien a partir del lunes empieza a rotar el viento hacia el sector norte y vamos a tener un ascenso de la temperatura con valores cercanos a los 20°, para el fin de semana va a volver a entrar un frente frío".
Qué es el graupel
El graupel, también conocido como granizo blando o nieve granulada, es un tipo de precipitación que se forma cuando gotas de agua sobreenfriadas, es decir, que permanecen en estado líquido a temperaturas bajo cero, y se adhieren a los copos de nieve.
Cuando esas gotas se congelan sobre los cristales de nieve, se originan pequeñas bolitas de hielo que rara vez superan los cinco milímetros de diámetro. El proceso ocurre en ambientes con alta humedad y temperaturas bajo cero.
Graupel, nieve y granizo: ¿en qué se diferencian?
Aunque a simple vista pueden parecer fenómenos similares, el graupel, la nieve y el granizo tienen diferencias tanto en su estructura como en su proceso de formación.
Nieve: está compuesta por cristales de hielo que se forman directamente a partir del vapor de agua presente en la atmósfera, sin pasar por el estado líquido. Estos cristales se agrupan en copos ligeros que caen lentamente hacia el suelo.
Granizo: se origina dentro de tormentas intensas, donde las gotas de agua son impulsadas hacia zonas elevadas de las nubes por fuertes corrientes de aire. Allí se congelan y, durante su recorrido, acumulan nuevas capas de agua que también se solidifican, formando esferas de hielo sólido.
Graupel: es mucho más blando y liviano que el granizo. Se forma cuando gotas de agua sobreenfriadas se congelan sobre copos de nieve y producen pequeñas bolitas de hielo opacas, blancas y quebradizas, que pueden deshacerse fácilmente al tocarlas.
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