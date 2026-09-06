Lo peor está por venir: ¿qué es el graupel y hasta cuándo afectará el clima de Buenos Aires?

De todas maneras, el especialista descartó la posibilidad de nevadas en el interior de la provincia de Buenos Aires, aunque advirtió que habrá "presencia de heladas poco habituales para la época".

Consultado sobre si esta situación puede estar relacionada con el fenómeno del Súper Niño, Pabliaro sostuvo que estas masas de aire "suelen ser bastante particulares y no suelen pasar por estas latitudes, pero siempre queda algún remanente".

Además, anticipó que el descenso de las temperaturas podría repetirse la próxima semana: "Si bien a partir del lunes empieza a rotar el viento hacia el sector norte y vamos a tener un ascenso de la temperatura con valores cercanos a los 20°, para el fin de semana va a volver a entrar un frente frío".

Qué es el graupel

El graupel, también conocido como granizo blando o nieve granulada, es un tipo de precipitación que se forma cuando gotas de agua sobreenfriadas, es decir, que permanecen en estado líquido a temperaturas bajo cero, y se adhieren a los copos de nieve.

Cuando esas gotas se congelan sobre los cristales de nieve, se originan pequeñas bolitas de hielo que rara vez superan los cinco milímetros de diámetro. El proceso ocurre en ambientes con alta humedad y temperaturas bajo cero.

Graupel, nieve y granizo: ¿en qué se diferencian?

Aunque a simple vista pueden parecer fenómenos similares, el graupel, la nieve y el granizo tienen diferencias tanto en su estructura como en su proceso de formación.

Nieve: está compuesta por cristales de hielo que se forman directamente a partir del vapor de agua presente en la atmósfera, sin pasar por el estado líquido. Estos cristales se agrupan en copos ligeros que caen lentamente hacia el suelo.

Granizo: se origina dentro de tormentas intensas, donde las gotas de agua son impulsadas hacia zonas elevadas de las nubes por fuertes corrientes de aire. Allí se congelan y, durante su recorrido, acumulan nuevas capas de agua que también se solidifican, formando esferas de hielo sólido.

Graupel: es mucho más blando y liviano que el granizo. Se forma cuando gotas de agua sobreenfriadas se congelan sobre copos de nieve y producen pequeñas bolitas de hielo opacas, blancas y quebradizas, que pueden deshacerse fácilmente al tocarlas.