Aguanieve en Mar del Plata: el video y cómo sigue la ola de frío polar
En medio de un sábado de frío extremo, las redes sociales se hicieron eco de una grabación que muestra la supuesta caída de aguanieve.
Durante este sábado, un video comenzó a circular con fuerza y se volvió viral en las redes sociales, mostrando lo que aparenta ser la caída de aguanieve en distintos sectores de Mar del Plata, avivando el asombro de vecinos y turistas ante la inusual crudeza del clima para esta época del año.
Sin dudas, el riguroso frente frío que mantiene en vilo a todo el territorio bonaerense con registros de graupel, chaparrones y pronósticos de nieve en el sur provincial encontró un nuevo epicentro de atención en la Costa Atlántica.
Las imágenes se multiplicaron rápidamente en plataformas, respaldadas por un ambiente gélido que se hizo sentir a lo largo de toda la jornada sabatina, donde los termómetros en la ciudad balnearia oscilaron entre una mínima de 3 °C y una máxima que apenas alcanzó los 9 °C.
Cómo sigue el tiempo en Mar del Plata: ¿más aguanieve?
El panorama de inestabilidad y marcas térmicas bajo cero continuará marcando el pulso dominical en la región atlántica, tal como ocurre en diferentes zonas del interior de la provincia de Buenos Aires e incluso en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
De acuerdo con el parte oficial emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se prevén chaparrones tanto para la noche de este sábado como para la madrugada del domingo. A partir de las primeras horas de la mañana, las condiciones comenzarán a mejorar de manera paulatina, dando paso a un cielo que se mantendrá mayormente nublado el resto del día.
El desplome del termómetro tocará su punto crítico en el inicio de la jornada dominical: el SMN anticipa una temperatura mínima de apenas 1 °C —con alto riesgo de heladas en las zonas de quintas y accesos— y una máxima que no superará los 6 °C, consolidando un fin de semana netamente invernal en toda la franja costera.
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