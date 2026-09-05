Aguanieve en Mar del Plata: el video y cómo sigue la ola de frío polar

De acuerdo con el parte oficial emitido por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), se prevén chaparrones tanto para la noche de este sábado como para la madrugada del domingo. A partir de las primeras horas de la mañana, las condiciones comenzarán a mejorar de manera paulatina, dando paso a un cielo que se mantendrá mayormente nublado el resto del día.