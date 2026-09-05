Sigue el frío polar en el AMBA y alertan por más graupel: qué es y cómo se genera

Sigue el frío polar en el AMBA y alertan por más graupel. Imagen ilustrativa (IA).

Al colisionar, estas gotas se congelan instantáneamente sobre la superficie del cristal, generando un depósito de hielo poroso que termina recubriéndolo por completo. Este mecanismotransforma la estructura hexagonal original en una partícula esférica y quebradiza, con densidad significativamente menor que la del granizo.

El graupel suele formarse en nubes cumulonimbus de desarrollo vertical moderado, donde las corrientes ascendentes son lo suficientemente fuertes como para mantener los cristales en la zona de acreción, pero no tan intensas como para permitir el crecimiento de granizo compacto.

La presencia simultánea de temperaturas bajo cero en la capa media de la nube, la alta concentración de gotas sobreenfriadas y la microturbulencia que favorece las colisiones, crea el entorno ideal para este tipo de precipitación.

A diferencia del granizo, cuya estructura interna presenta capas alternadas de hielo transparente y opaco debido a ciclos de ascenso y descenso dentro de la nube, el graupel se caracteriza por una congelación rápida y homogénea que atrapa aire en su interior, generando su textura blanda y su aspecto blanco.