Sigue el frío polar en el AMBA y alertan por más graupel: qué es y cómo se genera
Se trata de un fenómeno meteorológico que se viene produciendo desde las últimas horas, a raíz de la ola de frí polar que azota a la región, y que continuará este domingo.
Distintos puntos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tuvieron este sábado una postal inesperada: veredas blanqueadas, autos salpicados y vecinos mirando al cielo sin saber del todo qué era lo que caída del cielo encapotado. Ni nieve ni granizo, sino graupel.
Se trata de una curiosa precipitación, al menos para porteños y bonaerenses, que se produjo por al ingreso de una masa de aire polar la región más poblada del país y a un pulso de inestabilidad en altura.
Fenómeno que, según alertan los especialistas en meteorología, podría repetirse en las próximas horas, cuando se esperan temperaturas por debajo del punto de congelación, afectando a zonas del conglomerado urbano más importante del país.
En barrios de la Ciudad y del conurbano, el fenómeno se presentó en chaparrones cortos que alcanzaron para cubrir superficies por algunos minutos. Más al sur, en Bahía Blanca, la escena fue todavía más marcada: calles y veredas quedaron completamente blancas durante la noche del viernes, episodio duró apenas instantes.
Ola de frío: qué es el graupel y cómo se genera
Desde el punto de vista técnico, el graupel se origina cuando un cristal de nieve atraviesa una región de la nube con gotas de agua sobreenfriada —es decir, agua líquida a temperaturas inferiores a 0°C.
Al colisionar, estas gotas se congelan instantáneamente sobre la superficie del cristal, generando un depósito de hielo poroso que termina recubriéndolo por completo. Este mecanismotransforma la estructura hexagonal original en una partícula esférica y quebradiza, con densidad significativamente menor que la del granizo.
El graupel suele formarse en nubes cumulonimbus de desarrollo vertical moderado, donde las corrientes ascendentes son lo suficientemente fuertes como para mantener los cristales en la zona de acreción, pero no tan intensas como para permitir el crecimiento de granizo compacto.
La presencia simultánea de temperaturas bajo cero en la capa media de la nube, la alta concentración de gotas sobreenfriadas y la microturbulencia que favorece las colisiones, crea el entorno ideal para este tipo de precipitación.
A diferencia del granizo, cuya estructura interna presenta capas alternadas de hielo transparente y opaco debido a ciclos de ascenso y descenso dentro de la nube, el graupel se caracteriza por una congelación rápida y homogénea que atrapa aire en su interior, generando su textura blanda y su aspecto blanco.
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