Lo que dejó la tormenta de Santa Rosa: inundaciones, evacuados y árboles caídos

En Mendoza, particularmente en el departamento de Tunuyán, en el sur de la provincia, se registró una importante caída de granizo que cubrió de blanco las calles y los campos. A eso se le sumaron fuertes ráfagas de viento e incluso caída de nieve en la zona del Gran Mendoza. La combinación de los fenómenos provocó calles anegadas, caídas de árboles y casas con filtraciones.

inundacion mendoza

Personal de Defensa Civil local detalló que en tan solo dos días cayeron entre 85 y 90 milímetros de agua, cuando el promedio es de entre 100 y 200 al año.

inundacion mendoza Inundaciones en Mendoza

Debido a la cantidad de nieve acumulada en la calzada, el Paso Cristo Redentor estuvo cerrado hasta este lunes a las 10 de la mañana, cuando finalmente se habilitó para transporte de cargas, ómnibus y particulares. En tanto, el Paso Pehuenche continúa inhabilitado.

inundacion mendoza 2 Inundaciones en Mendoza

En el Área Metropolitana de Buenos Aires, la localidad de Villa Celina, partido de La Matanza, se vio gravemente afectada por las intensas lluvias.

inundacion villa celina 2

En particular, la conocida avenida Avelino Díaz quedó prácticamente bajo el agua. La zona, que suele ser propicia a las inundaciones, dificulta el paso de los vehículos por el lugar en sentido a la Ciudad de Buenos Aires.

inundacion villa celina

Las imágenes que llegaron desde Mar del Plata daban cuenta del paso de la tormenta de Santa Rosa, con calles totalmente anegadas y autos que quedaron tapados por el agua. A modo de protección, los vecinos optaron por colocar compuertas para evitar el ingreso del agua a las viviendas.

inundacion mar del plata

El sur de la provincia de Santa Fe se vio bastante afectado por las tormentas. La localidad de María Teresa, en el departamento General López, quedó totalmente arrasada tras la caída de 290 milímetros en 24 horas. Bomberos llevaban a cabo este lunes la evacuación de los vecinos que no habían podido abandonar sus casas por sus propios medios.

inundacion santa fe

Tras la constante caída de agua, los campos no dieron a basto para filtrar las precipitaciones y varios pueblos se convirtieron casi en una laguna.

inundaciones la chispa santa fe

inundacion santa fe Inundaciones en Santa Fe

Un árbol cayó sobre un edificio en Caballito

Un árbol se desprendió de su raíz y cayó de lleno sobre los balcones de un edificio en el barrio porteño de Caballito. El hecho se registró este lunes por la mañana sobre la calle Emilio Mitre, a metros de la avenida Rivadavia, donde a causa del fuerte viento un árbol de gran porte cayó sobre la edificación, afectando a tres pisos. Afortunadamente, no se registraron heridos.

arbol caballito

Tal como se pudo observar en las imágenes, las raíces del árbol provocaron la rotura completa de parte de la vereda de enfrente. En tanto, las ramas destrozaron por completo dos balcones.

arbol caballito

Pasadas las 10, personal de una empresa privada contratada por el Gobierno de la Ciudad comenzó a seccionar el árbol para poder retirar el tronco y las ramas del lugar.

inundaciones arbol caballito